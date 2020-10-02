Максим Степанов констатировал стремительный рост количества людей, которые подхватили COVID-19. Министр здравоохранения заявил, что Минздрав постоянно вводит в эксплуатацию новые больницы для размещения больных, но, если ситуация и дальше будет ухудшаться, то врачей может не хватить.

Степанов подчеркнул, что за последние месяцы медицинская система в Украине улучшилась в разы. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает 24 канал.

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Глава Минздрава отметил, что министерство постоянно увеличивает количество коек в больницах, а также проводит больше тестов на коронавирус.

У любой системы есть предел. Мы можем сколько угодно вводить новые кровати, подводить кислород, но банально у нас может не хватить медицинских работников,

– подчеркнул Степанов.

Также министр здравоохранения призвал соблюдать простые правила:

пользоваться антисептиками

носить защитные маски;

соблюдать социальную дистанцию.

Коронавирус в Украине: главное

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 4 633 человек . Это – очередной рекорд по увеличению количества больных.

. Это – очередной рекорд по увеличению количества больных. С начала пандемии в Украине инфицировались 217 тысяч 661 человек , из них не смог побороть коронавирусную болезнь 4 261 пациент.

, из них не смог побороть коронавирусную болезнь 4 261 пациент. Зато выздоровели уже 96 тысяч 591 человек, активных больных, то есть тех, которые продолжают лечиться, 116 тысяч 809 – по состоянию на 2 октября.



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