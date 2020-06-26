Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не зміг нікого обрати на посаду Національної служби здоров’я України.

На засіданні Комітету з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Степанов заявив, що після проведення співбесід на посаду голови НСЗУ "переможців не виявлено".

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Внаслідок відсутності переможців МОЗ згодом оголосить ще один добір на проведення конкурсу.

Мною було прийняте рішення провести співбесіду з усіма кандидатами, які подалися. На сьогодні я можу сказати, що за результатами цих співбесід і добору не визначено кандидатуру на призначення голови НСЗУ,

– заявив міністр.

Натомість нардепка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина га своїй сторінці у фейсбуці написала, що конкурс скасований.

Костянтин Яриніч не стане головою НСЗУ, як і будь-який інший кандидат, який брав участь у добІрі імені Степанова… Правильне рішення. Псевдо-конкурс, організований МОЗ без залучення фахівців та закритий від громадськості, скасовано. Ура

– заявила вона.

Стисло про скандал з конкурсом на посаду голови НСЗУ:

Степанов проігнорував конкурс на посаду голови НСЗУ, який пройшов у січні 2020 року. Він провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу, після чого відхилив їхні кандидатури.

Після цього він вирішив запропонувати свою кандидатуру під час засідання Кабміну, але через критику громадськості та ЗМІ вирішив таки провести новий добір.

31 травня МОЗ анонсувало проведення добору на посаду голови Національної служби здоров'я, призначене на 2 червня.

З 28 людей, які встигли подали документи для участі, до конкурсу дійшли 17 кандидатів.

ЗМІ, громадськість та благодійні фонди не були допущені як наглядачі до конкурсу на голову НСЗУ. Внаслідок цього нардепи, активісти, співробітники НСЗУ та навіть кандидати на посаду вимагали відкритого доступу до конкурсу.

Степанов відмовився, заявивши, що відеозапис співбесід конкурсу буде опубліковано після їхнього проведення.

На дії чинного міністра охорони здоров'я відреагувала й колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона була переконана в тому, що Степанов планує віддати посаду голови НСЗУ своїй людині.

Натомість 8 червня Степанов оголосив, що визначився з кандидатурою на посаду Національної служби здоров'я України, втім ім'я так і не назвав.