Степанов не визначився з головою НСЗУ – буде другий добір
Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що не зміг нікого обрати на посаду Національної служби здоров’я України.
На засіданні Комітету з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Степанов заявив, що після проведення співбесід на посаду голови НСЗУ "переможців не виявлено".
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Внаслідок відсутності переможців МОЗ згодом оголосить ще один добір на проведення конкурсу.
Мною було прийняте рішення провести співбесіду з усіма кандидатами, які подалися. На сьогодні я можу сказати, що за результатами цих співбесід і добору не визначено кандидатуру на призначення голови НСЗУ,
– заявив міністр.
Натомість нардепка від фракції "Голос" Ольга Стефанишина га своїй сторінці у фейсбуці написала, що конкурс скасований.
Костянтин Яриніч не стане головою НСЗУ, як і будь-який інший кандидат, який брав участь у добІрі імені Степанова… Правильне рішення. Псевдо-конкурс, організований МОЗ без залучення фахівців та закритий від громадськості, скасовано. Ура
– заявила вона.
Стисло про скандал з конкурсом на посаду голови НСЗУ:
- Степанов проігнорував конкурс на посаду голови НСЗУ, який пройшов у січні 2020 року. Він провів співбесіду з трьома переможцями конкурсу, після чого відхилив їхні кандидатури.
- Після цього він вирішив запропонувати свою кандидатуру під час засідання Кабміну, але через критику громадськості та ЗМІ вирішив таки провести новий добір.
- 31 травня МОЗ анонсувало проведення добору на посаду голови Національної служби здоров'я, призначене на 2 червня.
- З 28 людей, які встигли подали документи для участі, до конкурсу дійшли 17 кандидатів.
- ЗМІ, громадськість та благодійні фонди не були допущені як наглядачі до конкурсу на голову НСЗУ. Внаслідок цього нардепи, активісти, співробітники НСЗУ та навіть кандидати на посаду вимагали відкритого доступу до конкурсу.
- Степанов відмовився, заявивши, що відеозапис співбесід конкурсу буде опубліковано після їхнього проведення.
- На дії чинного міністра охорони здоров'я відреагувала й колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Вона була переконана в тому, що Степанов планує віддати посаду голови НСЗУ своїй людині.
- Натомість 8 червня Степанов оголосив, що визначився з кандидатурою на посаду Національної служби здоров'я України, втім ім'я так і не назвав.
Що таке НСЗУЦе Національна Служба здоров'я України, яка є центральним органом виконавчої влади. НСЗУ реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення.
Структура керує бюджетом, виділеним на медицину, відповідає за фінансування медичних установ, замовлення лікарських засобів тощо. У 2020 році бюджет НСЗУ становить 113,3 мільярда гривень.