Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что не смог никого выбрать на должность Национальной службы здоровья Украины.

На заседании Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Степанов заявил, что после проведения собеседований на должность главы НСЗУ "победителей не обнаружено".

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Вследствие отсутствия победителей Минздрав впоследствии объявит еще один отбор на проведение конкурса.

Мною было принято решение провести собеседование со всеми кандидатами, которые подались. На сегодня я могу сказать, что по результатам этих собеседований и отбора не определена кандидатура на назначение председателя НСЗУ,

– заявил министр.

Зато нардепка от фракции "Голос" Ольга Стефанишина на своей странице в фейсбуке написала, что конкурс отменен.

Константин Ярынич не станет председателем НСЗУ, как и любой другой кандидат, который принимал участие в отборе имени Степанова... Правильное решение. Псевдо-конкурс, организованный Минздравом без привлечения специалистов и закрыт от общественности, отменен. Ура,

- заявила она.

Кратко о скандале с конкурсом на должность главы НСЗУ:

Степанов проигнорировал конкурс на должность главы НСЗУ, который прошел в январе 2020 года. Он провел собеседование с тремя победителями конкурса, после чего отклонил их кандидатуры.

После этого он решил предложить свою кандидатуру во время заседания Кабмина, но из-за критики общественности и СМИ решил таки провести новый отбор.

31 мая Минздрав анонсировал проведение отбора на должность председателя Национальной службы здоровья, назначенное на 2 июня.

С 28 человек, которые успели подать документы для участия, к конкурсу дошли 17 кандидатов.

СМИ, общественность и благотворительные фонды не были допущены как надзиратели к конкурсу на голову НСЗУ. В результате нардепы, активисты, сотрудники НСЗУ и даже кандидаты на должность требовали открытого доступа к конкурсу.

Степанов отказался, заявив, что видеозапись собеседований конкурса будет опубликована после их проведения.

На действия действующего министра здравоохранения отреагировала и бывшая руководительница Минздрава Ульяна Супрун. Она была убеждена в том, что Степанов планирует отдать должность председателя НСЗУ своему человеку.

Взамен 8 июня Степанов объявил, что определился с кандидатурой на должность Национальной службы здоровья Украины, впрочем, имя так и не назвал.