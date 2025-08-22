За даними МОЗ України, від початку серпня 2025 року в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 8 714 випадків COVID-19, з них 1 342 пацієнти потребували стаціонарного лікування, пише 24 Канал.

Також на тему Світ стоїть на порозі нової пандемії – якою вона буде: прогноз провідного вірусолога

Для порівняння: за аналогічний період серпня 2024 року було зафіксовано 26 451 випадок і 3 191 госпіталізацію – на 65% більше, ніж зараз.

Де фіксують найбільше випадків коронавірусу

Київ – 2 076 випадків.

Київська область – 726.

Дніпропетровська область – 1 469.

Львівська область – 735..

Які штам циркулюють

В Україні підтверджено циркуляцію субваріантів Омікрону:

81 випадок субваріанта "Stratus" (XFG) у 7 областях. 2 випадки субваріанта "Nimbus" (NB.1.8.1) – по одному на Одещині та Вінниччині.

За повідомленнями МОЗ, "Stratus" і "Nimbus" нині належать до панівних у світі ліній Омікрону. Це природний перебіг еволюції респіраторних вірусів: як і грип, SARS-CoV-2 постійно змінюється, тож підходи до профілактики та склад вакцин коригуються щосезону.

Симптоми нових штамів

Для "Nimbus" найхарактерніший симптом – різкий біль у горлі.

Для "Stratus" – хриплість, охриплий голос.

Інші поширені прояви, спільні для обох субваріантів: нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку

Що змінилось у вакцинації проти коронавірусу?

В Україні доступна специфічна вакцина, адаптована для захисту від варіанта Omicron та його субваріантів, що нині циркулюють. Щосезону щеплення рекомендують людям із підвищеним ризиком тяжкого перебігу COVID-19 – це допомагає зменшити ймовірність госпіталізації та ускладнень.

Кому і коли робити ревакцинацію

Ревакцинацію радять проводити кожні 6–12 місяців для:

дорослих і дітей з ослабленим імунітетом або з супутніми/тяжкими хронічними захворюваннями;

вагітних;

людей віком 60+;

дорослих і дітей із високим ризиком тяжкого перебігу або смерті від COVID-19;

представників професійних груп ризику (медики, вчителі, військові тощо).

Потребу в ревакцинації та конкретні інтервали визначає лікар відповідно до чинних рекомендацій МОЗ України.