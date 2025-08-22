По данным Минздрава Украины, с начала августа 2025 года в электронной системе здравоохранения зарегистрировано 8 714 случаев COVID-19, из них 1 342 пациента нуждались в стационарном лечении, пишет 24 Канал.

Также на тему Мир стоит на пороге новой пандемии – какой она будет: прогноз ведущего вирусолога

Для сравнения: за аналогичный период августа 2024 года было зафиксировано 26 451 случай и 3 191 госпитализацию – на 65% больше, чем сейчас.

Где фиксируют больше всего случаев коронавируса

Киев – 2 076 случаев.

Киевская область – 726.

Днепропетровская область – 1 469.

Львовская область – 735.

Какие штаммы циркулируют

В Украине подтверждена циркуляция субвариантов Омикрона:

81 случай субварианта "Stratus" (XFG) в 7 областях. 2 случая субварианта "Nimbus" (NB.1.8.1) – по одному в Одесской и Винницкой областях.

По сообщениям Минздрава, "Stratus" и "Nimbus" сейчас относятся к господствующим в мире линиям Омикрона. Это естественный ход эволюции респираторных вирусов: как и грипп, SARS-CoV-2 постоянно меняется, поэтому подходы к профилактике и состав вакцин корректируются каждый сезон.

Симптомы новых штаммов

Для "Nimbus" самый характерный симптом – резкая боль в горле.

Для "Stratus" – хриплость, охрипший голос.

Другие распространенные проявления, общие для обоих субвариантов: насморк, повышенная температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса

Что изменилось в вакцинации против коронавируса?

В Украине доступна специфическая вакцина, адаптирована для защиты от варианта Omicron и его субвариантов, что сейчас циркулируют. Каждый сезон прививки рекомендуют людям с повышенным риском тяжелого течения COVID-19 – это помогает уменьшить вероятность госпитализации и осложнений.

Кому и когда делать ревакцинацию

Ревакцинацию советуют проводить каждые 6–12 месяцев для:

взрослых и детей с ослабленным иммунитетом или с сопутствующими/тяжелыми хроническими заболеваниями;

беременных;

людей в возрасте 60+ лет;

взрослых и детей с высоким риском тяжелого течения или смерти от COVID-19;

представителей профессиональных групп риска (медики, учителя, военные и т.д.).

Потребность в ревакцинации и конкретные интервалы определяет врач в соответствии с действующими рекомендациями МОЗ Украины.