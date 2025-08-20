Малик Пейрис – ученый из Гонконгского университета, именно его команда первой обнаружила тот самый коронавирус, который в 2003 году спровоцировал вспышку атипичной пневмонии (SARS). В центре его обеспокоенности – респираторные вирусы, пишет 24 Канал со ссылкой на South China Morning Post.

Мы должны серьезнее задуматься над тем, как реагировать на будущие угрозы, ведь новая пандемия обязательно возникнет. COVID-19 наглядно продемонстрировал, насколько масштабными могут быть ее последствия не только для физического здоровья, но и для экономики и социальной жизни,

– отметил вирусолог.

Вирусы, передающиеся от животных

Зоонозные вирусы – то есть те, что передаются от животных к людям, – в последние десятилетия проникали в человеческий организм все чаще. Новые опасные инфекции появляются каждые несколько лет: от SARS, свиного гриппа и COVID-19 – до MERS, вируса Эбола и Зики. Хотя не все они приводят к масштабным пандемиям, вспышка SARS в 2003 году едва не обернулась глобальной катастрофой.

Причины этого – непрерывный рост животноводства, активная международная миграция и торговля экзотическими животными. Выращивание кур в закрытых хозяйствах, где все особи почти идентичны генетически, фактически создает идеальные условия для массового заражения.

"Если вирус пробьется в такое однородное птичье стадо, он будет мгновенно поражать миллионы кур по всему миру, – подчеркивает профессор Пейрис.

Респираторные инфекции

Еще одним фактором риска остается непрерывный пассажиропоток: "Сегодня достаточно полсуток, чтобы человек с новой инфекцией оказался на другом конце планеты. Даже не подозревая о своей болезни, он уже является переносчиком вируса".

Особенно беспокоят Пейриса именно респираторные инфекции – из-за их способности молниеносно распространяться. К потенциально опасным он относит различные типы гриппа (включая штаммы от свиней, птиц или домашней птицы), коронавирусы из разных источников, а также MERS, который передают верблюды. В отличие от этих инфекций, заболевания, распространяющиеся через укусы насекомых или прямые контакты (например, Эбола), можно локализовать простыми мерами гигиены.

Если завтра разразится еще одна респираторная пандемия, похожая на грипп или COVID-19, реагировать будет еще сложнее,

– подчеркивает Малик Пейрис.

То есть с координацией мирового сообщества будут возникать проблемы: от нежелания носить маски и вакцинироваться, до распространения дезинформации.

Что делать?

Спасением же от SARS в 2003 году оказалась рекордная оперативность: возбудителя быстро обнаружили, внедрили массовое тестирование людей и животных, а зараженные рынки немедленно закрыли. Удалось избежать пандемии еще и потому, что инфицированные SARS-CoV-1 не были очень заразны в первые дни после появления симптомов. С COVID-19 все иначе: этот вирус эффективно распространяется еще до появления признаков болезни.

Профессор отмечает: растущее количество инфекций, "перепрыгивающих" между животными и людьми, демонстрирует необходимость так называемого подхода "Единого здоровья": рассматривать экосистему и медицину как единое целое, объединяя специалистов по медицине, зоологии и экологии.

"Пока нет реальной синергии между этими отраслями, оставаться защищенными не сможет ни человечество, ни животные", – резюмирует Малик Пейрис.