Малик Пейріс – науковець з Гонконзького університету, саме його команда першою виявила той самий коронавірус, який у 2003 році спровокував спалах атипової пневмонії (SARS). У центрі його стурбованості – респіраторні віруси, пише 24 Канал з посилання на South China Morning Post.

Ми повинні серйозніше задуматися над тим, як реагувати на майбутні загрози, адже нова пандемія обов’язково виникне. COVID-19 наочно продемонстрував, наскільки масштабними можуть бути її наслідки не тільки для фізичного здоров’я, а й для економіки та соціального життя,

– зазначив вірусолог.

Віруси, що передаються від тварин

Зоонозні віруси – тобто ті, що передаються від тварин до людей, – в останні десятиліття проникали до людського організму все частіше. Нові небезпечні інфекції з’являються кожні кілька років: від SARS, свинячого грипу й COVID-19 – до MERS, вірусу Ебола та Зіки. Хоча не всі вони призводять до масштабних пандемій, спалах SARS у 2003 році ледь не обернувся глобальною катастрофою.

Причини цього – невпинне зростання тваринництва, активна міжнародна міграція та торгівля екзотичними тваринами. Вирощування курей у закритих господарствах, де всі особини майже ідентичні генетично, фактично створює ідеальні умови для масового зараження.

"Якщо вірус проб’ється у таке однорідне пташине стадо, він буде миттєво вражати мільйони курей по всьому світу, – підкреслює професор Пейріс.

Респіраторні інфекції

Ще одним чинником ризику залишається безперервний пасажиропотік: "Сьогодні достатньо пів доби, щоб людина з новою інфекцією опинилася на іншому кінці планети. Навіть не підозрюючи про свою хворобу, вона вже є переносником вірусу".

Особливо турбують Пейріса саме респіраторні інфекції – через їхню здатність блискавично ширитися. До потенційно небезпечних він відносить різні типи грипу (включаючи штами від свиней, птахів чи домашньої птиці), коронавіруси з різних джерел, а також MERS, який передають верблюди. На відміну від цих інфекцій, захворювання, що поширюються через укуси комах або прямі контакти (наприклад, Ебола), можна локалізувати простими заходами гігієни.

Якщо завтра вибухне ще одна респіраторна пандемія, схожа на грип чи COVID-19, реагувати буде ще складніше,

– підкреслює Малик Пейріс.

Тобто з координацією світової спільноти виникатимуть проблеми: від небажання носити маски та вакцинуватися, до поширення дезінформації.

Що робити?

Порятунком же від SARS у 2003 році виявилася рекордна оперативність: збудника швидко виявили, впровадили масове тестування людей і тварин, а заражені ринки негайно зачинили. Вдалося уникнути пандемії ще й тому, що інфіковані SARS-CoV-1 не були дуже заразні у перші дні після появи симптомів. З COVID-19 усе інакше: цей вірус ефективно поширюється ще до появи ознак хвороби.

Професор наголошує: зростаюча кількість інфекцій, що "перестрибують" між тваринами і людьми, демонструє необхідність так званого підходу "Єдиного здоров’я": розглядати екосистему та медицину як єдине ціле, об’єднуючи фахівців з медицини, зоології й екології.

"Поки немає реальної синергії між цими галузями, залишатися захищеними не зможе ні людство, ні тварини", – резюмує Малик Пейріс.