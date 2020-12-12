У Збройних силах України від коронавірусу вже померли 32 військовослужбовці. Упродовж 11 грудня COVID-19 діагностували у 183 працівників ЗСУ, з них 39 – госпіталізували.

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Яка статистика коронавірусу в ЗСУ

Станом на 12 грудня на коронавірус захворіли 3188 осіб. Про це у фейсбуці повідомило командування Медичних сил.

Зараз на ізоляції та самоізоляції перебуває 494 людини. У найближчі три дні ізоляція закінчиться у 46 військових.

Загалом від початку пандемії одужали 8787 людей. На жаль, 32 військовослужбовці подолати хворобу не змогли.

Що відомо про новий випадок смерті військового

Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Всупереч проведеному лікувальнню стан пацієнта погіршувався.

Проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала.

Хворий мав супутні хронічні захворювання.

Про нові випадки інфікування

11 грудня коронавірус виявили у 183 військових та працівників ЗСУ.

У лікарню госпіталізували 39 людей:

Чернігівський військовий госпіталь – 10 військовослужбовців;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 5 військовослужбовців;

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці;

Мукачівський та Деснянський військові госпіталі, 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Центрального та Східного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці;

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Запорізький, Миколаївський та Полтавський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.

На лікуванні вдома під наглядом лікарів перебуває 144 особи. Найбільше хворих у Київській, Одеській та Житомирській областях.

Зверніть увагу! Станом на 12 грудня В Україні коронавірусом захворіли 885 039 людей. За минулу добу лабораторії повідомили ще про 12 811 хворих на COVID-19. 11 грудня до лікарні госпіталізували 3 001 особу. На жаль, 243 людини померли від ускладнень викликаних коронавірусом. Загальна кількість летальних випадків з початку пандемії зросла до 14 998.



Яка статистика захворювання у регіонах України – читайте за посиланням.