Від коронавірусу помер ще один військовослужбовець: яка епідемситуація у ЗСУ
У Збройних силах України від коронавірусу вже померли 32 військовослужбовці. Упродовж 11 грудня COVID-19 діагностували у 183 працівників ЗСУ, з них 39 – госпіталізували.
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Яка статистика коронавірусу в ЗСУ
Станом на 12 грудня на коронавірус захворіли 3188 осіб. Про це у фейсбуці повідомило командування Медичних сил.
Зараз на ізоляції та самоізоляції перебуває 494 людини. У найближчі три дні ізоляція закінчиться у 46 військових.
Загалом від початку пандемії одужали 8787 людей. На жаль, 32 військовослужбовці подолати хворобу не змогли.
Що відомо про новий випадок смерті військового
- Військовослужбовець перебував на стаціонарному лікуванні у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.
- Всупереч проведеному лікувальнню стан пацієнта погіршувався.
- Проведена інтенсивна терапія позитивного результату не дала.
- Хворий мав супутні хронічні захворювання.
Про нові випадки інфікування
11 грудня коронавірус виявили у 183 військових та працівників ЗСУ.
У лікарню госпіталізували 39 людей:
- Чернігівський військовий госпіталь – 10 військовослужбовців;
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 5 військовослужбовців;
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 4 військовослужбовці;
- Мукачівський та Деснянський військові госпіталі, 66 військовий мобільний госпіталь – по 3 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Центрального та Східного регіонів, 59 військовий мобільний госпіталь – по 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону та Запорізький, Миколаївський та Полтавський військові госпіталі, 65 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовослужбовцю.
На лікуванні вдома під наглядом лікарів перебуває 144 особи. Найбільше хворих у Київській, Одеській та Житомирській областях.
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