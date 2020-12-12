От коронавируса умер еще один военнослужащий: какая эпидемситуация в ВСУ
В Вооруженных силах Украины от коронавируса умерли 32 военнослужащих. В течение 11 декабря COVID-19 диагностировали у 183 работников ВСУ, из них 39 – госпитализированы.
Какая статистика коронавируса в ВСУ
По состоянию на 12 декабря коронавирусом заболели 3 188 человек. Об этом в фейсбуке сообщило командование Медицинских сил.
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Сейчас на изоляции и самоизоляции находится 494 человека. В ближайшие три дня изоляция закончится у 46 военных.
Всего с начала пандемии выздоровели 8 787 человек. К сожалению, 32 военнослужащих побороть болезнь не смогли.
Что известно о новом случае смерти военнослужащего
- Военнослужащий находился на стационарном лечении в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
- Вопреки проведенному лечению состояние пациента ухудшалось.
- Проведенная интенсивная терапия положительного результата не дала.
- У больного были сопутствующие хронические заболевания.
О новых случаях инфицирования
11 декабря коронавирус обнаружили у 183 военных и работников ВСУ.
В больницу госпитализировали 39 человек:
- Черниговский военный госпиталь – 10 военнослужащих;
- Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 5 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 4 военнослужащих;
- Мукачевский и Деснянский военные госпитали, 66 военный мобильный госпиталь – по 3 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Центрального и Восточного регионов, 59 военный мобильный госпиталь – по 2 военнослужащих;
- Военно-медицинский клинический центр Западного региона и Запорожский, Николаевский и Полтавский военные госпитали, 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему.
На лечении дома под наблюдением врачей находится 144 человека. Больше всего больных в Киевской, Одесской и Житомирской областях.
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