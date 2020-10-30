У США продовжують фіксувати рекордні добові показники випадків коронавірусу. За минулу добу виявили 90456 інфікованих.

Це майже на 10 тисяч випадків більше, ніж за середу, повідомляє NBC News.

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Таким чином, вперше з початку пандемії COVID-19 добовий приріст заражень в США перевищив 90 тисяч. Також в країні зареєстрували 982 летальні випадки.

Робоча група Білого дому по COVID-19 попередила про безперервне і широкомасштабне поширення інфекції в західній частині США та закликає до посилення заходів з боротьби з пандемією.

Група закликала штати регіону активізувати зусилля слідувати правилам та дотримуватися соціальної дистанції, а також уникати скупчень людей в громадських місцях.

Коронавірус у США

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, США перебуває на першому місці за кількістю виявлених випадків. Там діагностували хворобу у понад 9 мільйонів людей. Понад 234 тисячі інфікованих померли.

Також на коронавірус перехворів президент США Дональд Трамп, його на кілька днів госпіталізували у військовий госпіталь.

До цього Трамп досить зневажливо ставився до карантинних обмежень через коронавірус. Через це його опоненти звинувачують в такій складній ситуації в країні. Також він відмовлявся носити маску у громадських місцях. Мовляв, не хоче, аби таким його бачили преса і люди.