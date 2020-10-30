В США продолжают фиксировать рекордные суточные показатели случаев коронавируса. За минувшие сутки обнаружили 90456 инфицированных.

Это почти на 10 тысяч случаев больше, чем за среду, сообщает NBC News.

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Таким образом, впервые с начала пандемии COVID-19 суточный прирост заражений в США превысил 90 тысяч. Также в стране зарегистрировали 982 летальных случая.

Рабочая группа Белого дома по COVID-19 предупредила о непрерывном и широкомасштабном распространении инфекции в западной части США и призывает к усилению мер по борьбе с пандемией.

Группа призвала штаты региона активизировать усилия следовать правилам и соблюдать социальную дистанцию, а также избегать скоплений людей в общественных местах.

Коронавирус в США

Согласно данным статистического сайта Worldometer, США находится на первом месте по количеству выявленных случаев. Там диагностировали болезнь у более 9 миллионов человек. Более 234 тысяч инфицированных умерли.

Также коронавирусом переболел президент США Дональд Трамп, его на несколько дней госпитализировали в военный госпиталь.

До этого Трамп довольно пренебрежительно относился к карантинным ограничениям из-за коронавируса. Потому оппоненты обвиняют его в такой сложной ситуации в стране. Также он отказывался носить маску в общественных местах. Мол, не хочет, чтобы таким его видели пресса и люди.