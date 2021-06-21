США оприлюднили план розподілу вакцин від COVID-19: свої отримає і Україна

Білий дім оприлюднив план розподілу 55 мільйонів вакцин, які США нададуть до кінця червня країнам світу. Свою частку доз отримає, зокрема, Україна.

Загалом Штати передадуть на боротьбу з коронавірусом у світі 80 мільйонів доз вакцини. Відповідну ініціативу озвучив Джо Байден.

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Адміністрація оголошує про поширення 55 мільйонів з 80 мільйонів доз вакцин, які президент Джо Байден обіцяв розподілити до кінця червня для боротьби з пандемією у світі,

– наголосили у Білому домі.

Як розподілять 80 мільйонів доз вакцини

75% – через програму COVAX;

25% – передадуть країнам для боротьби з поширенням коронавірусу.

Близько 14 мільйонів доз вакцин розподілять між такими країнами:

Аргентина;

Афганістан;

Бангладеш;

Боснія і Герцеговина;

В'єтнам;

Молдова;

Нігерія;

Оман;

Пакистан;

Панама;

Туніс;

Україна;

Філіппіни.

Заява Джо Байдена