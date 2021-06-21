Загалом Штати передадуть на боротьбу з коронавірусом у світі 80 мільйонів доз вакцини. Відповідну ініціативу озвучив Джо Байден.
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Адміністрація оголошує про поширення 55 мільйонів з 80 мільйонів доз вакцин, які президент Джо Байден обіцяв розподілити до кінця червня для боротьби з пандемією у світі,
– наголосили у Білому домі.
Як розподілять 80 мільйонів доз вакцини
- 75% – через програму COVAX;
- 25% – передадуть країнам для боротьби з поширенням коронавірусу.
Близько 14 мільйонів доз вакцин розподілять між такими країнами:
- Аргентина;
- Афганістан;
- Бангладеш;
- Боснія і Герцеговина;
- В'єтнам;
- Молдова;
- Нігерія;
- Оман;
- Пакистан;
- Панама;
- Туніс;
- Україна;
- Філіппіни.
Заява Джо Байдена
- У травні 2021 року Джо Байден заявив, що США поділитися з країнами світу 80 мільйонами доз вакцини. З них 60 мільйонів – препарат AstraZeneca, інші 20 – Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson.
- Байден заявив, що Штати не почуватимуться у безпеці, доки ситуація не стабілізується у всьому світі.