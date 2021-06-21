Загалом Штати передадуть на боротьбу з коронавірусом у світі 80 мільйонів доз вакцини. Відповідну ініціативу озвучив Джо Байден.

Зауважте Ізраїль спростить умови в'їзду для туристів з "країн максимального ризику"

Адміністрація оголошує про поширення 55 мільйонів з 80 мільйонів доз вакцин, які президент Джо Байден обіцяв розподілити до кінця червня для боротьби з пандемією у світі,
– наголосили у Білому домі.

Як розподілять 80 мільйонів доз вакцини 

  • 75% – через програму COVAX;
  • 25% – передадуть країнам для боротьби з поширенням коронавірусу.

Близько 14 мільйонів доз вакцин розподілять між такими країнами:

  • Аргентина;
  • Афганістан;
  • Бангладеш;
  • Боснія і Герцеговина;
  • В'єтнам;
  • Молдова;
  • Нігерія;
  • Оман;
  • Пакистан;
  • Панама;
  • Туніс;
  • Україна;
  • Філіппіни.

Заява Джо Байдена

  • У травні 2021 року Джо Байден заявив, що США поділитися з країнами світу 80 мільйонами доз вакцини. З них 60 мільйонів – препарат AstraZeneca, інші 20 – Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson.
  • Байден заявив, що Штати не почуватимуться у безпеці, доки ситуація не стабілізується у всьому світі.