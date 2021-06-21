Всего Штаты передадут на борьбу с коронавирусом в мире 80 миллионов доз вакцины. Соответствующую инициативу озвучил Джо Байден.

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Администрация объявляет о распространении 55 миллионов из 80 миллионов доз вакцин, которые президент Джо Байден обещал распределить до конца июня для борьбы с пандемией в мире,

– подчеркнули в Белом доме.

Как распределят 80 миллионов доз вакцины

75% – через программу COVAX;

25% – передадут странам для борьбы с распространением коронавируса.

Около 14 миллионов доз вакцин распределят между такими странами:

Аргентина;

Афганистан;

Бангладеш;

Босния и Герцеговина;

Вьетнам;

Молдова;

Нигерия;

Оман;

Пакистан;

Панама;

Тунис;

Украина;

Филиппины.

Заявление Джо Байдена