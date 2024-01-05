Нова брехня росіян

У мережі поширюють інформацію, нібито Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль бреше про те, що заробітні плати учителям та лікарям у 2024 році будуть виплачувати вчасно, а індексація пенсій пройде у березні, як передбачено законом.

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Пропагандисти додають, що днями скасування виплат у разі ненадходження західної допомоги допустила міністр соцполітики Оксана Жолнович. А про можливу затримку виплат говорила міністр економіки Свириденко.



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Що насправді казала українська влада

Звинувачення у брехні щодо виплат заробітних плат медикам безпідставні. Ми не знайшли заяв очільниці Міністерства соціальної політики Оксани Жолнович про затримку виплати заробітних плат для лікарів чи інших бюджетників. Вона зазначала, що можуть бути складнощі з проведенням індексації пенсій. Натомість виплата базових сум точно відбудеться, усі планові підвищення соціальних виплат також передбачені.

Міністр економіки України Юлія Свириденко справді у коментарі Financial Times наприкінці грудня 2023 року говорила про можливу затримку виплат через нестачу фінансової допомоги. Однак йшлося про довгострокову перспективу. Крім того, посадовиця казала про державних службовців та вчителів, а медиків не згадувала.

У короткотерміновій перспективі перших місяців року, Уряд має альтернативний план, що робити, якщо фінансування затримається. Водночас у довготривалій перспективі є ризик затримки виплат соціальним категоріям, адже пріоритетом буде підтримка безпеки та оборони. Але ще раз повторюся, що до цього моменту може не дійти й це лише один із десятків варіантів, які ми аналізуємо

– заявила міністр на своїй сторінці у фейсбуці.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №28, мінімальний розмір заробітної плати лікарів та фармацевтів у державних та комунальних закладах охорони здоров’я становить 20 000 гривень. Для інших медичних працівників-фахівців – 13 500 гривень.

Основою для виплат є Програма медичних гарантій. Заклади охорони здоровʼя та Національна служба здоров’я України (НСЗУ) укладають договір про надання пакетів медичних послуг, за їхнє виконання лікарні отримують державні кошти. З них вони й виплачують заробітну плату медичним працівникам.

У 2024 році Програма медичних гарантій розширюється. Бюджет Програми на рік становить 159 мільярдів гривень, з яких 5,2 мільярда гривень виділено на реімбурсацію лікарських засобів. Не зменшувались і тарифи, за якими НСЗУ сплачуватиме медичним закладам.

Програма медичних гарантій у 2024 році включає 44 пакети послуг. Зокрема, три нові:

"Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)";

"Лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів";

"Лікування дорослих та дітей методом трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин".

За послуги з трансплантації НСЗУ сплачуватиме в залежності від трансплантованого органу. Наприклад, за послуги з трансплантації серця НСЗУ сплачуватиме понад 2 мільйони гривень, а за трансплантацію легень – понад 2,6 мільйона гривень.

Ставка за лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro) складе 60 324 гривень за один повний цикл. За одним з найвищих тарифів у Програмі медичних гарантій оплачуватиметься медична допомога новонародженим, у тому числі за проведення хірургічних операцій. У 2024 році тариф переглянуто, розмір оплати більше залежатиме від складності випадку. Таким чином розроблено 16 груп складності з відповідними коефіцієнтами, які застосовуються до базової ставки у 8 735 гривень.

Також збільшено тарифи за такими групами як опіки та реконструктивна хірургія. Загалом тарифи на хірургічні операції та реабілітаційні послуги відтепер матимуть більше підвищувальних коефіцієнтів залежно від складності послуги.

"Війна, повʼязане з нею збільшення кількості травм та загострення хронічних захворювань диктують необхідність удосконалення системи оплати за медичну допомогу хірургічного напряму (політравма, опіки тощо). Тому наступного року ми збільшуємо відповідні тарифи, зокрема, за такими групами, як опіки та реконструктивна хірургія, на майже 13 мільярдів гривень", – сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Авторка: Аліна Тропиніна