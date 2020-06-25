У Білорусі станом на 25 червня зареєстрували 60 382 випадки зараження COVID-19. Від учора в країні виявили ще 437 нових хворих.

Статистика коронавірусу в Білорусі

За даними Міністерства охорони здоров'я Білорусі, за минулу добу загальна кількість випадків збільшилась на 493 людини. Натомість в Україні за цей самий період виявили 994 нових хворих.

Актуально Білорусь б зникла: Лукашенко пояснив, чому не ввів карантин через пандемію

Що цікаво, Білорусь вже відкрила свої кордони для українських туристів. А президент Білорусі Олександр Лукашенко навіть приїхав на парад до Дня перемоги, який відбувся у Москві 24 червня.

Загальна кількість хворих у країні з початку епідемії коронавірусу складає 60 тисяч 382 людини. Цікаво, що при такій високій захворюваності у країні за весь час зареєстрували 367 летальних випадків внаслідок коронавірусу.

Разом з тим, за офіційною статистикою у Білорусі високий показник одужання – вже виписали 41 448 пацієнтів.

Коронавірус у Білорусі: головне

Тривалий час у Білорусі не запроваджували карантинні обмеження, адже очільник країни Олександр Лукашенко не бачив серйозної загрози. Дійшло навіть до того, що підписали петицію, у якій закликали владу ввести карантин.

Зазначимо, що у ВООЗ наполягали на терміновому посиленню соціального дистанціювання у Білорусі. Адже темпи приросту нових випадків коронавірусу у країні є одними з найвищих у Європі.

Що про це каже Лукашенко

Олександр Лукашенко неодноразово з іронією відгукувався про пандемію COVID-19. Раніше він розповідав, що подолати інфекцію можна горілкою та трактором, називав дурістю носіння дітьми масок у школах та заявив, що після проведення параду у Мінську 9 травня кількість хворих пневмонією зменшилася удвічі.