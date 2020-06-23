В Беларуси по состоянию на 25 июня зарегистрировали 60 382 случая заражения COVID-19. Вчера в стране обнаружили еще 437 новых больных.

Статистика коронавируса в Беларуси

По данным Министерства здравоохранения Беларуси, за минувшие сутки общее количество случаев увеличилось на 493 человека. Зато в Украине за этот же период обнаружили 994 новых больных.

Актуально Беларусь бы исчезла: Лукашенко объяснил, почему не ввел карантин из-за пандемии

Что интересно, Беларусь уже открыла свои границы для украинских туристов. А президент Беларуси Александр Лукашенко даже приехал на парад ко Дню победы, который состоялся в Москве 24 июня.

Общее число заболевших в стране с начала эпидемии коронавирус составляет 60 тысяч 382 человека. Интересно, что при такой высокой заболеваемости в стране за все время зарегистрировали 367 летальных случаев вследствие коронавирус.

Вместе с тем, по официальной статистике в Беларуси высокий показатель выздоровления – уже выписали 41 448 пациентов.

Коронавирус в Беларуси: главное

Долгое время в Беларуси не введены карантинные ограничения, ведь глава страны Александр Лукашенко не видел серьезной угрозы. Дошло даже до того, что подписали петицию, в которой призвали власти ввести карантин.

Отметим, что в ВОЗ настаивают на срочном усилении социального дистанцирования в Беларуси. Ведь темпы прироста новых случаев коронавируса в стране являются одними из самых высоких в Европе.

Что об этом говорит Лукашенко

Александр Лукашенко неоднократно с иронией отзывался о пандемии COVID-19. Ранее он рассказывал, что побороть инфекцию можно водкой и трактором, называл глупостью ношение детьми масок в школах и заявил, что после проведения парада в Минске 9 мая количество больных пневмонией уменьшилось вдвое.