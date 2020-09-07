В июле 58% опрошенных украинцев считали, что коронавирус не представляет для них угрозы. И лишь 40% респондентов убеждены, что инфекция представляет для них угрозу.

Социологическая группа "Рейтинг" с 30 по 31 июля провела телефонный опрос, в котором приняли участие 2472 случайных граждан Украины в возрасте старше 16 лет.

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Из 40% украинцев, которые считают коронавирус угрозой, 14% заявили, что инфекция очень угрожающая.



Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

Вместе с тем, большинство украинцев (51%) заявили, что недовольны методами борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, которые принимал Кабмин. Зато одобряют действия правительства лишь 36% респондентов.

Что касается действий местной власти, то большинство опрошенных украинцев ее все же одобряют, (56%), а вот 34% – нет.

Зато действия президента Владимира Зеленского одобряют 49% респондентов, а не одобряют – 40%.

Украинцы по-разному оценивают действия правительства, местных властей и президента в противодействии COVID-19 / Инфографика социологической группы "Рейтинг"

Также важно, что согласно данным опроса, большинство украинцев придерживаются масочного режима в общественных местах. Лишь 6% опрошенных признались, что не пользуются масками.



Большинство украинцев заверили, что носят защитные маски в общественных местах / Инфографика социологической группы "Рейтинг"