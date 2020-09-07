У липні 58% опитаних українців вважали, що коронавірус не становить для них загрози. І лише 40% респондентів переконані, що інфекція становить для них загрозу.

Соціологічна група "Рейтинг" з 30 по 31 липня провела телефонне опитування, у якому взяли участь 2 472 випадкових громадян України віком старше 16 років.

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З 40% українців, які вважають коронавірус загрозою, 14% заявили, що інфекція дуже загрозлива.



Більшість українців не вважають коронавірус загрозою / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Разом з тим, більшість українців (51%) заявили, що невдоволені методами боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, які ухвалював Кабмін. Натомість схвалюють дії уряду лише 36% респондентів.

Що стосується дій місцевої влади, то більшість опитаних українців їх таки схвалюють, (56%), а ось 34% – ні.

Натомість дії президента Володимира Зеленського схвалюють 49% респондентів, а не схвалюють – 40%.



Українці по-різному оцінюють дії уряду, місцевої влади та президента у протидії з COVID-19 / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"

Також важливо, що згідно з даними опитування, більшість українців дотримуються маскового режиму у громадських місцях. Лише 6% опитаних зізналися, що не користуються масками.



Більшість українців запевнили, що носять захисні маски у громадських місцях / Інфографіка соціологічної групи "Рейтинг"