Кажуть, все тому, що їжа стала висококалорійною, а ми менш рухливими. Однак не всі люди, які живуть у таких умовах, мають зайву вагу. Дехто може їсти втричі більше і залишатися худим. У всьому винні гени?

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Стандартний показник ожиріння – індекс маси тіла, ІМТ – розраховується на основі ваги та зросту (маса тіла в кілограмах ділиться на зріст у метрах у квадраті). ІМТ менше 18,5 означає, що вага нижче за норму. ІМТ від 18,5 до 25 вважається нормальною. ІМТ від 25 до 30 говорить про те, що у вас є зайва вага. Якщо ІМТ вище 30, йдеться про ожиріння.

Вплив генів на вагу