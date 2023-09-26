Говорят, все потому, что еда стала высококалорийной, а мы менее подвижны. Однако не все люди, живущие в таких условиях, имеют лишний вес. Некоторые могут есть втрое больше и оставаться худыми. Во всем виноваты гены?

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Стандартный показатель ожирения – индекс массы тела, ИМТ – рассчитывается на основе веса и роста (масса тела в килограммах делится ростом в метрах в квадрате). ИМТ менее 18,5 означает, что вес ниже нормы. ИМТ от 18,5 до 25 считается нормальным. ИМТ от 25 до 30 говорит о том, что у вас есть лишний вес. Если ИМТ выше 30, речь идет об ожирении.

Воздействие генов на вес