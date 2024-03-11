Велика кількість людей воліють починати свій день із солодкого або випічки. У таких продуктах переважають так звані рафіновані вуглеводи – цукор та очищені від "сторонніх" речовин (серед яких є і корисні, як, наприклад, клітковина), і тому легко засвоюються організмом.

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Раніше дослідження показали, що надмірне споживання рафінованих вуглеводів призводить до серйозних проблем зі здоров'ям: ожиріння, цукрового діабету 2 типу, депресії, серцево-судинних захворювань.

Нове дослідження сніданків

Вчені з Університету Монпельє у Франції виявили, що сніданок із високим глікемічним індексом також впливає на зовнішню привабливість людини. В експерименті взяли участь 104 дорослих французів різного віку, серед яких була рівна кількість чоловіків і жінок.

Половина учасників вживала на сніданок страви з високим глікемічним індексом, друга половина – з низьким. Всі учасники дослідження також заповнили анкету, в якій вказали інформацію про свої харчові уподобання та споживання рафінованих вуглеводів.

Потім гетеросексуальних добровольців попросили оцінити фотографії учасників експерименту: чоловікам показували знімки жінок і навпаки. Дослідники та добровольці були європейського походження, щоб уникнути спотворень результатів через культурну різнорідність.

Солодкі сніданки впливають негативно на зовнішність

Згідно зі статистичним аналізом оцінок, чоловіки та жінки, які вживають на сніданок страви з високим глікемічним індексом, в очах протилежної статі здавалися менш привабливими. Це може бути пов'язано з тим, що регулярна гіперглікемія, викликана систематичним вживанням рафінованих вуглеводів, прискорює процес старіння організму та обличчя зокрема. Вік часто впливає на оцінку привабливості – особливо це актуально для чоловіків, які частіше віддають перевагу молодшим жінкам.

Результати дослідження залишилися тими самими, навіть після врахування інших факторів, які могли вплинути на зовнішню привабливість. Це фактичний та передбачуваний вік, індекс маси тіла, куріння та наявність волосся на обличчя.

Однак, як підкреслили дослідники, для точнішого визначення зв'язку рафінованих вуглеводів з привабливістю та іншими немедичними характеристиками потрібні детальніші дослідження.