Большое количество людей предпочитают начинать свой день со сладкого или выпечки. В таких продуктах преобладают так называемые рафинированные углеводы – сахар и очищенные от "посторонних" веществ (среди которых есть и полезные, как, например, клетчатка), и поэтому легко усваиваются организмом.

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Ранее исследования показали, что чрезмерное потребление рафинированных углеводов приводит к серьезным проблемам со здоровьем: ожирению, сахарному диабету 2 типа, депрессии, сердечно-сосудистым заболеваниям.

Новое исследование завтраков

Ученые из Университета Монпелье во Франции обнаружили, что завтрак с высоким гликемическим индексом также влияет на внешнюю привлекательность человека. В эксперименте приняли участие 104 взрослых французов разного возраста, среди которых было равное количество мужчин и женщин.

Половина участников употребляла на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом, вторая половина – с низким. Все участники исследования также заполнили анкету, в которой указали информацию о своих пищевых предпочтениях и потреблении рафинированных углеводов.

Затем гетеросексуальных добровольцев попросили оценить фотографии участников эксперимента: мужчинам показывали снимки женщин и наоборот. Исследователи и добровольцы были европейского происхождения, чтобы избежать искажений результатов из-за культурной разнородности.

Сладкие завтраки влияют негативно на внешность

Согласно статистическому анализу оценок, мужчины и женщины, которые употребляют на завтрак блюда с высоким гликемическим индексом, в глазах противоположного пола казались менее привлекательными. Это может быть связано с тем, что регулярная гипергликемия, вызванная систематическим употреблением рафинированных углеводов, ускоряет процесс старения организма и лица в частности. Возраст часто влияет на оценку привлекательности – особенно это актуально для мужчин, которые чаще отдают предпочтение более молодым женщинам.

Результаты исследования остались теми же, даже после учета других факторов, которые могли повлиять на внешнюю привлекательность. Это фактический и предполагаемый возраст, индекс массы тела, курение и наличие волос на лице.

Однако, как подчеркнули исследователи, для более точного определения связи рафинированных углеводов с привлекательностью и другими немедицинскими характеристиками нужны более детальные исследования.