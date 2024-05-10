Смерті у лікарні імені Руднєва в Дніпрі: жодного обвинувачення досі не висунуто

Розслідування випадків смертей двох пацієнтів після операції фактично не просувається. Інциденти стались ще в серпні 2023 року, а у справі не висунуто жодного обвинувачення.

Серед загиблих пацієнтів – 11-річний Роман Шишаков. За словами батька хлопчика, під час першої перевірки МОЗ України виявило в лікарні порушення. Однак, наразі все ще тривають експертизи, про це ідеться у сюжеті Суспільного.

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Що встановила перевірка

Один з анестезіологів не мав відповідного сертифікату, а препарат анестезії використовували не дотримуючись інструкції.

Це був один флакон декільком пацієнтам. Хоча в інструкції чітко написано, що один флакон одному пацієнту ввести негайно. В інструкції до препарату так і написано, що може бути побічна реакція у вигляді сепсису чи поліорганної недостатності,

— розповів батько померлого хлопчика Роман Шишаков.

Чоловік подав позов проти медзакладу, Департаменту охорони здоров'я міськради та МОЗ. Адже лікарня не мала клінічних маршрутів на випадок побічних реакцій.

Що кажуть у профільному департаменті

Після внутрішньої перевірки лікарні розірвали контракти з чотирма можливими учасниками інциденту. При цьому, за словами генерального директора Ігоря Македонського, працівники медзакладу звільнилися за власним бажанням. Спростовує він і те, що хтось з лікарів не мав сертифікат.

"Ці люди з 30-річним досвідом, які, мабуть, навчали всіх анестезіологів, які є в Дніпропетровській області. Ми добровільно надаємо слідству всю медичну документацію та відповідаємо на їхні запитання. Всі ліки, які використовувалися, надані слідчим органам для проведення експертиз", — сказав посадовець.

Триває досудове розслідування

Всі препарати, які використовували для пацієнтів, офіційно купували через Прозоро. Ліки постачалися з оптових фармацевтичних складів, переконує Македонський.

Батько загиблого хлопчика сподівається, що за декілька місяців висунуть підозри і буде судове розслідування. При цьому чоловік запевнив, що у випадку, якщо причетні не визнаватимуть провину, він звернеться до судів першої та другої інстанції, а також до Верховного суду України.

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