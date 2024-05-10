Среди погибших пациентов – 11-летний Роман Шишаков. По словам отца мальчика, во время первой проверки Минздрав Украины выявил в больнице нарушения. Однако, пока все еще продолжаются экспертизы, об этом говорится в сюжете Общественного.
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Что установила проверка
Один из анестезиологов не имел соответствующего сертификата, а препарат анестезии использовали не следуя инструкции.
Это был один флакон нескольким пациентам. Хотя в инструкции четко написано, что один флакон одному пациенту ввести немедленно. В инструкции к препарату так и написано, что может быть побочная реакция в виде сепсиса или полиорганной недостаточности,
- рассказал отец умершего мальчика Роман Шишаков.
Мужчина подал иск против медучреждения, Департамента здравоохранения горсовета и Минздрава. Ведь больница не имела клинических маршрутов на случай побочных реакций.
Что говорят в профильном департаменте
После внутренней проверки больницы разорвали контракты с четырьмя возможными участниками инцидента. При этом, по словам генерального директора Игоря Македонского, работники медучреждения уволились по собственному желанию. Опровергает он и то, что кто-то из врачей не имел сертификат.
"Эти люди с 30-летним опытом, которые, видимо, учили всех анестезиологов, которые есть в Днепропетровской области. Мы добровольно предоставляем следствию всю медицинскую документацию и отвечаем на их вопросы. Все лекарства, которые использовались, предоставлены следственным органам для проведения экспертиз", - сказал чиновник.
Продолжается досудебное расследование
Отец погибшего мальчика надеется, что за несколько месяцев выдвинут подозрения и будет судебное расследование. При этом мужчина заверил, что в случае, если причастные не будут признавать вину, он обратится в суды первой и второй инстанции, а также в Верховный суд Украины.
Послеоперационные осложнения: что известно
- В августе 2023 года в больнице имени Руднева в Днепре в послеоперационный период у 11 пациентов ухудшилось самочувствие. Один из пациентов, 11-летний мальчик, умер.
- В Минздраве считают, пациенты могли получить побочную реакцию на медпрепараты, которые применялись во время проведения операций. Предварительно, речь идет о медпрепаратах для внутривенного наркоза.
- Партию препарата, которые могли спровоцировать побочные действия, изъято из обращения в медучреждении. Гослекслужба проводит собственное расследование.