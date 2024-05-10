Среди погибших пациентов – 11-летний Роман Шишаков. По словам отца мальчика, во время первой проверки Минздрав Украины выявил в больнице нарушения. Однако, пока все еще продолжаются экспертизы, об этом говорится в сюжете Общественного.

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Что установила проверка

Один из анестезиологов не имел соответствующего сертификата, а препарат анестезии использовали не следуя инструкции.

Это был один флакон нескольким пациентам. Хотя в инструкции четко написано, что один флакон одному пациенту ввести немедленно. В инструкции к препарату так и написано, что может быть побочная реакция в виде сепсиса или полиорганной недостаточности,

- рассказал отец умершего мальчика Роман Шишаков.

Мужчина подал иск против медучреждения, Департамента здравоохранения горсовета и Минздрава. Ведь больница не имела клинических маршрутов на случай побочных реакций.

Что говорят в профильном департаменте

После внутренней проверки больницы разорвали контракты с четырьмя возможными участниками инцидента. При этом, по словам генерального директора Игоря Македонского, работники медучреждения уволились по собственному желанию. Опровергает он и то, что кто-то из врачей не имел сертификат.

"Эти люди с 30-летним опытом, которые, видимо, учили всех анестезиологов, которые есть в Днепропетровской области. Мы добровольно предоставляем следствию всю медицинскую документацию и отвечаем на их вопросы. Все лекарства, которые использовались, предоставлены следственным органам для проведения экспертиз", - сказал чиновник.

Все препараты, которые использовали для пациентов, официально покупали через Прозоро. Лекарства поставлялись с оптовых фармацевтических складов, убеждает Македонский.

Продолжается досудебное расследование

Отец погибшего мальчика надеется, что за несколько месяцев выдвинут подозрения и будет судебное расследование. При этом мужчина заверил, что в случае, если причастные не будут признавать вину, он обратится в суды первой и второй инстанции, а также в Верховный суд Украины.

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