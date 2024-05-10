Серед загиблих пацієнтів – 11-річний Роман Шишаков. За словами батька хлопчика, під час першої перевірки МОЗ України виявило в лікарні порушення. Однак, наразі все ще тривають експертизи, про це ідеться у сюжеті Суспільного.
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Що встановила перевірка
Один з анестезіологів не мав відповідного сертифікату, а препарат анестезії використовували не дотримуючись інструкції.
Це був один флакон декільком пацієнтам. Хоча в інструкції чітко написано, що один флакон одному пацієнту ввести негайно. В інструкції до препарату так і написано, що може бути побічна реакція у вигляді сепсису чи поліорганної недостатності,
— розповів батько померлого хлопчика Роман Шишаков.
Чоловік подав позов проти медзакладу, Департаменту охорони здоров'я міськради та МОЗ. Адже лікарня не мала клінічних маршрутів на випадок побічних реакцій.
Що кажуть у профільному департаменті
Після внутрішньої перевірки лікарні розірвали контракти з чотирма можливими учасниками інциденту. При цьому, за словами генерального директора Ігоря Македонського, працівники медзакладу звільнилися за власним бажанням. Спростовує він і те, що хтось з лікарів не мав сертифікат.
"Ці люди з 30-річним досвідом, які, мабуть, навчали всіх анестезіологів, які є в Дніпропетровській області. Ми добровільно надаємо слідству всю медичну документацію та відповідаємо на їхні запитання. Всі ліки, які використовувалися, надані слідчим органам для проведення експертиз", — сказав посадовець.
Триває досудове розслідування
Батько загиблого хлопчика сподівається, що за декілька місяців висунуть підозри і буде судове розслідування. При цьому чоловік запевнив, що у випадку, якщо причетні не визнаватимуть провину, він звернеться до судів першої та другої інстанції, а також до Верховного суду України.
Післяопераційні ускладнення: що відомо
- У серпні 2023 року лікарні імені Руднєва в Дніпрі у післяопераційний період в 11 пацієнтів погіршилось самопочуття. Один з пацієнтів, 11-річний хлопчик, помер.
- У МОЗ вважають, пацієнти могли отримати побічну реакцію на медпрепарати, які застосовувалися під час проведення операцій. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу.
- Партію препарату, які могли спровокувати побічній дії, вилучено з обігу в медзакладі. Держлікслужба проводить власне розслідування.