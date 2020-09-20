З фонду боротьби з коронавірусом і його наслідками, який складає 66 мільярдів гривень, наразі включно із будівництвом доріг витрачено лише 23 мільярди гривень.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо Свобода". За його словами, що на дороги використано менше ніж 10 мільярдів гривень.

Читайте також В Україні виявили 2 966 випадків коронавірусу за добу

За його словами, питання полягає в ефективності використання цих коштів і можливості деяких міністерств правильно розпоряджатися бюджетними видатками,

Тобто було б гірше, я вам поясню, якби у місяці ми половину коштів фонду використали, а половину не використали, і виникло питання, чому ж ми не ухвалили в той період часу ті рішення, які дозволили б нам більш ефективно розпоряджатися державними фінансами. Тому що в грудні дороги вже ніхто не побудував би. А зараз ми можемо казати, що і мали можливість фонд більш ефективно використати,

– заявив Сергій Марченко.

Додамо, що 1 червня Марченко заявив в інтерв’ю виданню "РБК-Україна", що на той час із майже 65 мільярдів гривень Фонду боротьби з COVID-19 було витрачено майже половину.

"27 мільярдів на безповоротній підставі; на поворотній – приблизно 1,3 мільярда гривень", – сказав він раніше.