Из Фонда борьбы с коронавирусом и его последствиями, который составляет 66 миллиардов гривен, пока включительно со строительством дорог потрачено лишь 23 миллиарда гривен.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио Свобода". По его словам, на дороги использовано менее 10 миллиардов гривен.

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По его словам, вопрос заключается в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами,

То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему же мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами. Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать,

– заявил Сергей Марченко.

Добавим, что 1 июня Марченко заявил в интервью изданию "РБК-Украина", что на то время из почти 65 миллиардов гривен Фонда борьбы с COVID-19 была потрачена почти половина.

"27 миллиардов на безвозвратной основе; возвратной – примерно 1,3 миллиарда гривен", – сказал он ранее.