За наявною інформацією, сталося це 29 травня 2023 року. В одне з домоволодінь забіг бездомний кіт. Він напав на дівчинку та подряпав її.

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Згодом стало відомо, що в кота – сказ

Власне, 30 травня зареєстрували, що у цього кота – сказ. Сама дівчинка перебуває у КНП "Летичівська багатопрофільна лікарня". Їй надається медична допомога.

Також 31 травня провели засідання Місцевої Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Летичівській селищній раді. Згідно з протоколом, запровадили карантинні обмеження по сказу котів на території цього населеного пункту. Також визначили карантинну зону у межах території навколо у радіусі 5 кілометрів. Під неї потрапляють також Горбасів і Рудня Летичівської ОТГ. Крім того, затвердили план основних заходів, які передбачають ліквідацію та недопущення поширення сказу.

Що таке сказ Це гостра зоонозна вірусна хвороба. До неї сприйнятливі всі теплокровні, зокрема людина. Як правило, проявляється захворювання паралічами та може закінчитися летально.

Сказ виявляють практично по всьому світу. Водночас у державах Західної Європи, Північної Америки, Японії та Південної Кореї цю хворобу вдалося побороти. Тож, випадків зараження не фіксували. В Україні основним джерелом сказу залишаються бродячі коти та собаки, а також дикі лисиці та вовки.

Варто розуміти, що зараження відбувається під час укусу. Або ж у випадку, коли слина хворої тварини потрапляє на ділянки шкіри чи слизової оболонки, які зазнали пошкоджень.

Що відомо про протікання хвороби

Зауважимо, що інкубаційний період – між інфікуванням і проявом перших симптомів – може займати від кількох днів до кількох місяців.

У цьому випадку важливо бути максимально пильними. Щойно існує підозра, але ще немає симптомів, необхідно звернутися по медичну допомогу. Якщо ж симптоми проявляються, то хвороба закінчується смертю як для тварини, так і для пораненої людини.

Перші симптоми сказу

Зауважили у Летичівській селищній об'єднаній громаді, що перші симптоми можуть бути неспецифічними:

млявість,

лихоманка,

блювота,

анорексія.

Впродовж декількох днів (часом, тижнів або місяців) ознаки можуть прогресувати. У цьому випадку можуть спостерігатися нервові розлади, порушення координації, слабкості та паралічу. Також можуть бути проблеми з диханням, ковтанням, надмірне слиновиділення, аномальна поведінка, агресивність та/або самокалічення.