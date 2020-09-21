Cитуація з коронавірусом в Україні є достатньо тривожною, оскільки люди масово не дотримуються основних правил карантину. Через це число хворих різко зростатиме й надалі. Водночас щоденна статистика МОЗ про кількість захворювань на COVID-19 не висвітлює реальну ситуацію з коронавірусом в Україні.

Таку думку висловив інфекціоніст Юрій Сухов в ефірі програми "Ти дивись" на 24 каналі. Він заявив, що окрім офіційно зареєстрованих випадків, є значна кількість людей, які не звертаються за медичною допомогою або які з певних причин отримали хибні результати тестування.

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За прогнозами фахівців, ситуація з коронавірусом ставатиме гіршою, оскільки люди часто не використовують захисні маски, не дотримуються необхідної дистанції та перебувають в місцях масового скупчення людей без потреби.

"Ситуація погіршується. В очікуванні сезонних респіраторних інфекцій маємо дуже тривожну ситуацію, особливо з урахуванням недотримання людьми карантинних обмежень", – розповів інфекціоніст.

Чи вистачить лікарняних місць

На думку Сухова, українцям не потрібно хвилюватися, що хворим на коронавірус бракуватиме лікарняних ліжок, адже у разі збільшення захворюваності, буде перепрофільовано достатню кількість місць. Однак в Україні може трапитися ситуація, коли не вистачатиме лікарів.

Юрій Сухов, інфекціоніст "По-перше, лікарі теж люди і вони можуть захворіти. По-друге, працювати в таких умовах достатньо важко, особливо складно було влітку в захисних костюмах. Просто прийдіть в стаціонар, одягніть костюм і походіть разом з лікарем, щоб зрозуміти наскільки це складно".

Значна кількість людей, які хворіють, можуть лікуватися вдома, а в стаціонарі – тільки у випадку важкого перебігу хвороби. Насамперед, це:

особи з ускладненнями хвороби або з важкими патологіями;

люди похилого віку.

Сухов зазначив, що наші лікарні не розраховані на одночасну госпіталізацію дуже великої кількості хворих, тому людям потрібно дотримуватись усіх необхідних правил карантину. Також він підкреслив, що черги в лікарнях є навіть у розвинених країнах світу, тому у цьому немає нічого дивного і страшного.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Наразі COVID-19 в Україні підтвердили у понад 178 тисяч людей.

Станом на 21 вересня інфікувались 2 675 українців.

Одужали від коронавірусу близько 78 тисяч людей, померли від ускладнень хвороби – 3578 пацієнтів.

Уряд продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 листопада.

З 1 серпня країну поділили на зони: червону, жовту, помаранчеву, зелену. У кожній зоні діють різні обмеження. З 21 вересня почало діяти нове епідемічне зонування.

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