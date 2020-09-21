Ситуация с коронавирусом в Украине является достаточно тревожной, поскольку люди массово не соблюдают основных правил карантина. Из-за этого число больных будет резко расти и дальше. В то же время ежедневная статистика МОЗ о количестве заболеваний COVID-19 не освещает реальную ситуацию с коронавирусом в Украине.

Такое мнение высказал инфекционист Юрий Сухов в эфире программы "Ти дивись" на 24 канале. Он заявил, что кроме официально зарегистрированных случаев, есть множество людей, которые не обращаются за медицинской помощью или которые по определенным причинам получили ложные результаты тестирования.

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По прогнозам специалистов, ситуация с коронавирусом становиться хуже, поскольку люди часто не используют защитные маски, не соблюдают необходимую дистанцию ​​и находятся в местах массового скопления людей без надобности.

"Ситуация ухудшается. В ожидании сезонных респираторных инфекций имеем очень тревожную ситуацию, особенно с учетом несоблюдения людьми карантина", – рассказал инфекционист.

Хватит ли больничных мест

По мнению Сухова, украинцам не нужно волноваться, что больным коронавирусом не хватит больничных коек, ведь в случае увеличения заболеваемости, будет перепрофилировано достаточное количество мест. Однако в Украине может случиться ситуация, когда не будет хватать врачей.

Юрий Сухов, инфекционист "Во-первых, врачи тоже люди и они могут заболеть. Во-вторых, работать в таких условиях достаточно трудно, особенно сложно было летом в защитных костюмах. Просто придите в стационар, оденьте костюм и походите вместе с врачом, чтобы понять насколько это сложно".

Значительное количество людей, которые болеют, могут лечиться дома, а в стационаре – только в случае тяжелого течения болезни. Прежде всего, это:

лица с осложнениями болезни или с тяжелыми патологиями;

пожилые люди.

Сухов отметил, что наши больницы не рассчитаны на одновременную госпитализацию очень большого количества больных, поэтому людям нужно соблюдать все необходимые правила карантина. Также он подчеркнул, что очереди в больницах есть даже в развитых странах мира, поэтому в этом нет ничего удивительного и страшного.

Ситуация с коронавирусом в Украине

Сейчас COVID-19 в Украине подтвердили у более чем 178 тысяч человек.

По состоянию на 21 сентября заразились 2675 украинцев.

Выздоровели от коронавируса около 78 тысяч человек, умерли от осложнений болезни – 3578 пациентов.

Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 1 ноября.

С 1 августа страну поделили на зоны: красную, желтую, оранжевую, зеленую. В каждой зоне действуют различные ограничения. С 21 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование.

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Главное о карантинном зонировании / Инфографика 24 канала