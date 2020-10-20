З одного боку 26 тисяч ліжок з підведеним киснем під час пандемії може бути достатньо, якщо кількість інфікованих не буде збільшуватися. Однак наразі є питання збільшення кількості людей, які будуть потребувати медичної допомоги на фоні сезонного грипу. Це означає, що система повинна орієнтуватися не лише на COVID-19, але й на вірусні захворювання, які виникають в осінньо-зимовий період.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловила ексочільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Також вона зазначила, що відповідна кількість ліжкомісць – це більше, ніж в багатьох інших країнах.

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За словами Скалецької, правдивих даних щодо всіх осіб, які наразі є носіями вірусу – недостатньо. Потрібно робити висновки базуючись на прогнозах та рекомендаціях епідеміологів, зазначила ексочільниця МОЗ.

"Міністр одноособово не приймає рішення, він бере до уваги відповідні дані. Однак питання збору правильних даних – це одне із завдань міністерства", – сказала колишня міністерка охорони здоров'я.

Відповідальність місцевої влади

Вона розповіла, що 90% лікарень належить місцевій владі, яка наймає керівників лікарень. Згідно зі словами Скалецької, контроль виконання лікарями протоколів та вимог щодо створення мобільних бригад у достатній кількості – це питання зони відповідальності і моніторингу місцевої влади.

Раніше були щоденні наради з головними лікарями та профільними фахівцями – ці наради треба проводити кожного тижня, щоб місцева влада з одного боку сама здійснювала моніторинг і звітувала про нього. Тоді центральна влада мала б конкретні дані,

– зазначила колишня очільниця МОЗ.

Збільшення кількості місць для тестування

Вона повідомила, що наразі до системи тестування залучено лабораторії та лікарні, котрі були в системі громадського здоров'я. За її словами, ймовірно, у МОЗ є додаткові ініціативи, наприклад, збільшення кількості обладнання.

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Однак, окрім обладнання в лабораторіях потрібні підготовлені фахівці, аби робити відповідні тести, наголосила Зоряна Скалецька. На її думку, з погляду центральної влади можуть бути вжиті кроки спрощеної процедури зміни спеціалізації підготовки, тобто перепрофілювання.

Є багато різних видів закладів охорони здоров'я, у яких є ліжка та палати і навіть медичний персонал. Навіть санаторії могли б використовувати для відповідних потреб,

– сказала вона.

Зоряна Скалецька зазначила, що ті лікарні, які мають можливість додаткових коштів – повинні направити ці кошти на зарплату медикам. Однак це лише зона відповідальності місцевої влади, підсумувала ексочільниця Міністерства охорони здоров'я.