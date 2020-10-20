С одной стороны 26 тысяч коек с подведенным кислородом во время пандемии может быть достаточно, если количество инфицированных не будет увеличиваться. Но сейчас стоит вопрос увеличения количества людей, нуждающихся в медицинской помощи на фоне сезонного гриппа. Поэтому система должна ориентироваться не только на COVID-19, но и на вирусные заболевания, которые возникают в осенне-зимний период.

Такое мнение в эфире 24 канала выразила экс-глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая. Также она отметила, что соответствующее количество койкомест – это больше, чем во многих других странах.

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По словам Скалецкой, правдивых данных в отношении всех лиц, которые сейчас являются носителями вируса – недостаточно. Нужно делать выводы основываясь на прогнозах и рекомендациях эпидемиологов, отметила экс-глава Минздрава.

"Министр единолично принимает решения, он принимает во внимание соответствующие данные. Однако вопрос сбора правильных данных – это одна из задач министерства", – сказала бывшая министр здравоохранения.

Ответственность местной власти

Она рассказала, что 90% больниц принадлежит местной власти, которая нанимает руководителей больниц. Согласно словам Скалецкой, контроль выполнения врачами протоколов и требований по созданию мобильных бригад в достаточном количестве – это вопрос зоны ответственности и мониторинга местных властей.

Ранее были ежедневные совещания с главными врачами и профильными специалистами – эти совещания нужно проводить каждую неделю, чтобы местная власть с одной стороны сама осуществляла мониторинг и отчитывалась о нем. Тогда центральная власть имела бы конкретные данные,

– отметила бывшая руководительница Минздрава.

Увеличение количества мест для тестирования

Она сообщила, что сейчас к системе тестирования привлечены лаборатории и больницы, которые были в системе общественного здоровья. По ее словам, вероятно, в Минздраве есть дополнительные инициативы, например, увеличение количества оборудования.

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Однако, кроме оборудования в лабораториях нужны подготовленные специалисты, чтобы делать соответствующие тесты, подчеркнула Зоряна Скалецкая. По ее мнению, с точки зрения центральной власти могут быть приняты шаги упрощенной процедуры изменения специализации подготовки, то есть перепрофилирование.

Есть много разных видов учреждений здравоохранения, в которых есть койки и палаты и даже медицинский персонал. Даже санатории могли бы использовать для соответствующих потребностей,

– сказала она.

Зоряна Скалецкая отметила, что те больницы, которые имеют дополнительные средства – должны направить эти средства на зарплату медикам. Однако это лишь зона ответственности местной власти, подытожила экс-глава Министерства здравоохранения.