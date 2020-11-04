Уряд планує закупити 2 мільйони експрес тестів на COVID-19. Нова методика тестування – швидкі тести на антиген допоможуть пришвидшити виявлення коронавірусного захворювання серед населення.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабміну, передає 24 канал.

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Принцип дії швидких тестів

Експрес-тест роблять за процедурою, схожою з ПЛР-тестами: за допомогою ватного тампона беруть мазок зі слизової оболонки носа або рота.

Відмінність в тому, ПЛР-тест роблять від 7 годин до кількох тижнів, а результат нового експрес-аналізу може бути готовим за 15-30 хвилин.

За даними ВООЗ, тести на антиген дешевші за ПЛР, але менш точні.

Позитивний результат експрес-тесту говорить про наявність вірусу в організмі людини саме в момент проведення тестування.

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