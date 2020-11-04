Украина закупит 2 миллиона быстрых тестов на коронавирус: они дают результат за 15 минут
Правительство планирует закупить 2 миллиона экспресс тестов на COVID-19. Новая методика тестирования – быстрые тесты на антиген помогут ускорить выявление коронавирусного заболевания среди населения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, передает 24 канал.
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Принцип действия быстрых тестов
Экспресс-тест делают по процедуре, схожей с ПЦР-тестами: с помощью ватного тампона берут мазок со слизистой оболочки носа или рта.
Отличие в том, ПЦР-тест делают от 7 часов до нескольких недель, а результат нового экспресс-анализа может быть готовым за 15-30 минут.
По данным ВОЗ, тесты на антиген дешевле ПЦР, но менее точны.
Положительный результат экспресс-теста говорит о наличии вируса в организме человека именно в момент проведения тестирования.
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