У Швеції в понеділок розпочалось масове тестування на коронавірусну інфекцію 20 тисяч співробітників та студентів в університеті Умео з експериментальною метою.

Про це повідомляє видання The Local. Дослідники влаштували експеримент, щоб проаналізувати, як очне навчання в університетських кампусах впливає на поширення коронавірусу.

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Як проходить дослідження

Протягом двох тижнів 20 тисяч студентів і співробітників університету будуть протестовані двічі. Це найбільше подібне тестування у Швеції. Нададуть допомогу в проведенні тестів Національний центр з питань пандемії і шведська армія.

Це великий експеримент. У перший тиждень ми проведемо тестування, щоб дізнатися, скільки людей інфіковані, а потім через тиждень ми знову перевіримо, скільки людей заразилися,

– заявив дослідник Андерс Йоханссон.

Також учасники будуть заповнювати додаткові анкети про свої симптоми. Будь-яка людина у випадку схожих на коронавірус симптомів зможе пройти тест вдома.

Нагадаємо, що на сьогодні поширення COVID-19 часто спостерігається серед молодих людей.