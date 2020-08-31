В Швеции начали массовое тестирование на COVID-19 студентов для эксперимента
В Швеции в понедельник началось массовое тестирование на коронавирусную инфекцию 20 тысяч сотрудников и студентов в университете Умео в экспериментальных целях.
Об этом сообщает издание The Local. Исследователи устроили эксперимент, чтобы проанализировать, как очное обучение в университетских кампусах влияет на распространение коронавируса.
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Как проходит исследование
В течение двух недель 20 тысяч студентов и сотрудников университета будут протестированы дважды. Это самое большое подобное тестирование в Швеции. Окажут помощь в проведении тестов Национальный центр по вопросам пандемии и шведская армия.
Это большой эксперимент. В первую неделю мы проведем тестирование, чтобы узнать, сколько человек инфицированы, а потом через неделю мы снова проверим, сколько человек заразились,
– заявил исследователь Андерс Йоханссон.
Также участники будут заполнять дополнительные анкеты о своих симптомах. Любой человек в случае подобных коронавирусных симптомов сможет пройти тест дома.
Напомним, что сегодня распространение COVID-19 часто наблюдается среди молодых людей.