В Швеции в понедельник началось массовое тестирование на коронавирусную инфекцию 20 тысяч сотрудников и студентов в университете Умео в экспериментальных целях.

Об этом сообщает издание The Local. Исследователи устроили эксперимент, чтобы проанализировать, как очное обучение в университетских кампусах влияет на распространение коронавируса.

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Как проходит исследование

В течение двух недель 20 тысяч студентов и сотрудников университета будут протестированы дважды. Это самое большое подобное тестирование в Швеции. Окажут помощь в проведении тестов Национальный центр по вопросам пандемии и шведская армия.

Это большой эксперимент. В первую неделю мы проведем тестирование, чтобы узнать, сколько человек инфицированы, а потом через неделю мы снова проверим, сколько человек заразились,

– заявил исследователь Андерс Йоханссон.

Также участники будут заполнять дополнительные анкеты о своих симптомах. Любой человек в случае подобных коронавирусных симптомов сможет пройти тест дома.

Напомним, что сегодня распространение COVID-19 часто наблюдается среди молодых людей.