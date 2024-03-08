Вчені вивчали цю тему і не знайшли доказів, що пов'язують часту мастурбацію з еректильною дисфункцією. Також мастурбація не призводить до сліпоти чи росту волосся на долонях – це лише міфи.

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Мастурбація впливає на сексуальну активність

Проте мастурбація може вплинути на сексуальну активність, якщо процес самозадоволення відбувається незадовго до сексуального контакту. Так, після еякуляції починає діяти період відновлення, також відомий як рефрактерний період. У цей проміжок часу людина не здатна збуджуватися – при спробі вступити в сексуальні стосунки, ерекція може бути слабкою або зовсім не настати.

Рефрактерний період властивий кожній людині, причому її тривалість у кожного індивідуальна і залежить від таких факторів, як вік, стать та стан здоров'я. У молодих чоловіків він може тривати лише кілька хвилин чи годин, а старших чоловіків – до доби. У жінок також є рефрактерний період – після одного або декількох оргазмів вони відчувають втому і не хочуть продовжувати статевий акт.

Отже, якщо людина мастурбує перед побаченням, а потім у неї не відбувається ерекція, це вважається нормою.

Мастурбація впливає на відчуття під час сексу

Мастурбація – це нормальний процес, що сприяє зняттю напруги, розслабленню та покращенню сну. Дослідження свідчать, що у США 70% чоловіків та 50% жінок мастурбують.

Навіть більше, якщо є проблеми з ерекцією, викликані стресом, тривогою та іншими причинами, мастурбація може бути корисною: людина почуватиметься більш розслабленою та впевненою, що, своєю чергою, позитивно позначиться на сексуальних стосунки.

Однак, іноді мастурбація може негативно позначитися на ерекцію, але це швидше психологічний, а не фізіологічний вплив. Існують ситуації, коли люди звикають досягати оргазму певним способом, а з партнером таке може не вийти.

Доктор медичних наук і директор центру сексуальної медицини Сьюзен Келлог-Спадт стверджує, що як чоловіки, так і жінки можуть звикнути до певних дотиків руки або вібратора, а потім під час сексу їм складніше досягти оргазму з партнером, оскільки відчуття різні.

Існують невеликі дослідження, які встановлюють зв'язок між переглядом порно, тобто тим, що часто супроводжує процес мастурбації, і зниженням лібідо та еректильною дисфункцією. У дослідженнях стверджується, що порно формує певні очікування від сексу: у людей, які регулярно переглядають порно, змінюються уявлення про статевий акт, що впливає на якість сексу.

Порно справді може створювати нереалістичні уявлення про те, яким має бути статевий акт, наприклад, що партнери завжди мають досягати оргазму одночасно.

Також через вплив порно може виникнути синдром тривожного очікування сексуальної невдачі: люди бояться, що вони не зможуть бути на висоті порівнюючи себе з акторами на екрані. У результаті у чоловіків може зникнути ерекція, а у жінок – не настати оргазм. Все це – психологічні проблеми, з якими може допомогти впоратися сексолог або психолог, а сама мастурбація тут ні до чого.