Український медбрат Гліб Бітюков опублікував знімки медичних масок, які держава виділила медикам.

Медбрат Київської міської клінічної лікарні №17 розповів про маски на своїй сторінці у фейсбуці.

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Так, на фото можна побачити маску без фіксатора на носу, тобто щільно прилягати до обличчя вона не може.

За словами медика, вона виготовлена з трьох шарів синтепону з силіконовими смужками.

Це мабуть якийсь особливий тип маски, винайдений українцями. Щось середнє між шкарпетками і респіратором. Виготовлена з трьох шарів неймовірно комфортно сентепону, особливо, коли за вікном +30. До яких кривими швами пристрочені силіконові смужки, судячи зі всього від стрінгів,

– написав Гліб Бітюков.

Медбрат сказав, що ці маски були закуплені державою. Він додав, що їх навіть неможливо одягнути на обличчя.

Бітюков наголосив, що він і його колеги наразі купують засоби індивідуального захисту самостійно.

"Може це ті самі міфічні засоби індивідуального захисту, які втричі дорожче закупив Степанов. Саме тому я давно не покладаюся на державу і купую все сам. Як і інші мої колеги", – зазначив він.



Український медик показав маски, виділені державою / Фото: Гліб Бітюков

Додамо, що загалом від початку епідемії COVID-19 в Україні захворіли 6 346 медиків. На жаль, щонайменше 40 з них померли від ускладнень COVID-19.

Однією із причин масового інфікування медиків є недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними засобами індивідуального захисту.