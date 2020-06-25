Среднее между носками и респиратором: украинский медик показал маски, выделенные государством
Украинский медбрат Глеб Битюков опубликовал снимки медицинских масок, которые государство выделило медикам.
Медбрат Киевской городской клинической больницы №17 рассказал о масках на своей странице в фейсбуке.
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Так, на фото можно увидеть маску без фиксатора на носу, то есть плотно прилегать к лицу она не может.
По словам медика, она изготовлена из трех слоев синтепона с силиконовыми полосками.
Это, видимо, какой-то особый тип маски, изобретенный украинцами. Нечто среднее между носками и респиратором. Изготовлена из трех слоев невероятно комфортного синтепона, особенно когда за окном +30. К которым кривыми швами пристрочены силиконовые полоски, судя по всему от стрингов,
– написал Глеб Битюков.
Медбрат сказал, что эти маски были закуплены государством. Он добавил, что их даже невозможно надеть на лицо.
Битюков отметил, что он и его коллеги теперь покупают средства индивидуальной защиты самостоятельно.
"Может, это те самые мифические средства индивидуальной защиты, которые втрое дороже закупил Степанов. Именно поэтому я давно не полагаюсь на государство и покупаю все сам. Как и другие мои коллеги", – отметил он.
Украинский медик показал маски, выделенные государством / Фото: Глеб Битюков
Добавим, что всего с начала эпидемии COVID-19 в Украине заболели 6 346 медиков. К сожалению, по меньшей мере 40 из них умерли от осложнений COVID-19.
Одной из причин массового инфицирования медиков является недостаточное обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты.