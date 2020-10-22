За добу 21 жовтня коронавірус COVID-19 виявили у 631 мешканця Києва, це – найбільший показник від початку епідемії. Про спалахи інфекції у столиці та причини їхнього виникнення – читайте далі.

Занепокоєння викликають, зокрема, офісні приміщення адміністративних будівель. Саме на виробництвах Києва щодня реєструють 50 – 60 спалахів COVID-19. Про це у прямому ефірі 24 каналу повідомив Олег Рубан, голова Держспоживслужби.

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За його словами, люди часто не дотримуються елементарних правил. Вони забувають, що коронавірус максимально передається в закритих приміщеннях при тісному контакті.

Якщо хвора людина приходить до такого колективу, на жаль, ми реєструємо фактично 100% інфікування людей, які спілкувалися з нею,

– підкреслив Рубан.

Й порадив усім підприємцям забезпечити профілактичний протиепідемічний режим у своїх закладах. А також нагадав, що до порушників застосовують адміністративні штрафи та кримінальну відповідальність щодо поширення інфекції.

Про ситуацію з лікарнями у Києві

Напередодні мер Києва Віталій Кличко повідомив, що від початку року зі столичних медзакладів звільнились понад 7 тисяч працівників. Приблизно половина з них – це технічні робітники, а не медики. На думку Рубана, захворюваність та звільнення медиків фіксуватимуть і надалі.

"У них велике навантаження. Це виснажлива щоденна та щогодинна робота, яку потрібно правильно оплачувати. Медичних працівників треба забезпечувати всіма необхідними засобами індивідуального захисту", – наголосив голова Держспоживслужби.

Довідка. Загалом у Києві виявили понад 32 500 тисячі випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 642 людей. Одужати вдалося 11 304 пацієнтам.

Він повідомив, що у Києві наразі з COVID-19 борються 22 лікарні, завантаженість яких коливається у межах 70 – 75%. Цей показник не дозволяє Києву перейти до червоної зони. До того ж, щодня у столиці розгортають необхідну кількість додаткових ліжок для хворих.

Повний коментар Олега Рубана: дивіться відео 24 каналу