Ежедневно в Киеве регистрируют до 60 вспышек COVID-19 на производствах, – Госпотребслужба
За сутки 21 октября коронавирус COVID-19 обнаружили у 631 жителя Киева, это самый большой показатель с начала эпидемии. О вспышках инфекции в столице и причинах их возникновения – читайте далее.
Беспокойство вызывают, в частности, офисные помещения административных зданий. Именно на производствах Киева ежедневно регистрируют 50 – 60 вспышек COVID-19. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил Олег Рубан, председатель Госпотребслужбы.
Стоит внимания Какой регион Украины дольше всего будет бороться с коронавирусом: прогноз
По его словам, люди часто не придерживаются элементарных правил. Они забывают, что коронавирус максимально передается в закрытых помещениях при тесном контакте.
Если больной человек приходит в такой коллектив, к сожалению, мы регистрируем фактически 100% инфицирования людей, которые общались с ним,
– подчеркнул Рубан.
И посоветовал всем предпринимателям обеспечить профилактический противоэпидемический режим в своих заведениях. А также напомнил, что к нарушителям применяют административные штрафы и уголовную ответственность по распространению инфекции.
О ситуации с больницами в Киеве
Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала года из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников. Примерно половина из них – это технические рабочие, а не медики. По мнению Рубана, заболеваемость и увольнение медиков будут фиксировать и в дальнейшем.
"У них большая нагрузка. Это изнурительная ежедневная и ежечасная работа, которую нужно правильно оплачивать. Медицинских работников надо обеспечивать всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты", – подчеркнул председатель Госпотребслужбы.
Он сообщил, что в Киеве сейчас с COVID-19 борются 22 больницы, загруженность которых колеблется в пределах 70 – 75%. Этот показатель не позволяет Киеву перейти в красную зону. К тому же, ежедневно в столице разворачивают необходимое количество дополнительных коек для больных.
Полный комментарий Олега Рубана: смотрите видео 24 канала