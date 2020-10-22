За сутки 21 октября коронавирус COVID-19 обнаружили у 631 жителя Киева, это самый большой показатель с начала эпидемии. О вспышках инфекции в столице и причинах их возникновения – читайте далее.

Беспокойство вызывают, в частности, офисные помещения административных зданий. Именно на производствах Киева ежедневно регистрируют 50 – 60 вспышек COVID-19. Об этом в прямом эфире 24 канала сообщил Олег Рубан, председатель Госпотребслужбы.

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По его словам, люди часто не придерживаются элементарных правил. Они забывают, что коронавирус максимально передается в закрытых помещениях при тесном контакте.

Если больной человек приходит в такой коллектив, к сожалению, мы регистрируем фактически 100% инфицирования людей, которые общались с ним,

– подчеркнул Рубан.

И посоветовал всем предпринимателям обеспечить профилактический противоэпидемический режим в своих заведениях. А также напомнил, что к нарушителям применяют административные штрафы и уголовную ответственность по распространению инфекции.

О ситуации с больницами в Киеве

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с начала года из столичных медучреждений уволились более 7 тысяч работников. Примерно половина из них – это технические рабочие, а не медики. По мнению Рубана, заболеваемость и увольнение медиков будут фиксировать и в дальнейшем.

"У них большая нагрузка. Это изнурительная ежедневная и ежечасная работа, которую нужно правильно оплачивать. Медицинских работников надо обеспечивать всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты", – подчеркнул председатель Госпотребслужбы.

Справка. В Киеве обнаружили более 32 500 тысячи случаев коронавируса. От осложнений, вызванных болезнью, умерли 642 человека. Выздороветь удалось 11 304 пациентам.

Он сообщил, что в Киеве сейчас с COVID-19 борются 22 больницы, загруженность которых колеблется в пределах 70 – 75%. Этот показатель не позволяет Киеву перейти в красную зону. К тому же, ежедневно в столице разворачивают необходимое количество дополнительных коек для больных.

Полный комментарий Олега Рубана: смотрите видео 24 канала