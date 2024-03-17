Сезон кліщів близько: що потрібно знати про бореліоз або хворобу Лайма

Бореліоз або хвороба Лайма – інфекційне захворювання, що викликають бактерії Borrelia afzelii, Borrelia garinii та Borrelia burgdorferi. Вони передаються людині через укус зараженого кліща.

Пік активності кліщів припадає на весняні та літні місяці, хоча в деяких місцях кліщі можуть бути активними цілий рік. Ліси, трав'янисті галявини, чагарники – місця високого ризику укусів кліщів.

Також на тему Лихоманка папуг: що відомо про хворобу, яка забрала життя 5 людей у Європі

Симптоми бореліозу або хвороби Лайма

Бореліоз може проходити різні стадії розвитку, які часто перетинаються, викликаючи симптоми, та вражати шкіру, суглоби, серцево-судинну та нервову системи. Стадії бореліозу включають:

Ранню локалізовану стадію – від першого до четвертого тижня. Ранню дисеміновану стадію – від першого до четвертого місяця. Пізню тривалу або дисеміновану стадію, також відому як просто пізня хвороба Лайма, – після чотирьох місяців, аж до кількох років.

Ранні ознаки зараження бореліозом або хворобою Лайма

На ранній стадії характерною ознакою буде мігруюча еритема – червона пляма або кільце на шкірі, яке з часом збільшується у розмірі. Еритема починається з маленької червоної плями в місці укусу кліща і розширюється, залишаючи центр світлішим.

Вона може виглядати як кругла або овальна плямиста область, що нагадує ціль. У діаметрі пляма може бути від кількох сантиметрів до десятків сантиметрів. Мігруюча еритема зазвичай не викликає болю або свербежу. Вона проявляється у 75% пацієнтів.

Також можуть виникати такі симптоми:

висока температура;

озноб;

головний біль;

біль у м'язах та суглобах;

втома;

збільшення лімфатичних вузлів.

Рання дисемінована стадія

Від одного до чотирьох місяців після укусу інфекція проникає глибше і може спричиняти такі симптоми, як:

поширення висипу інші частини тіла;

параліч лицьових м'язів;

блокада серця чи переривання роботи електричної системи серця;

ділянки оніміння або аномальні відчуття (нейропатія);

відчуття скутості та болючість у шиї;

біль, оніміння чи слабкість у руках, чи ногах;

запалення у тканинах ока чи повік.

Пізня стадія захворювання

Пізня стадія починається за кілька місяців – років, якщо не займатися лікуванням. Її прояви можуть містити:

періодичні епізоди запалення суглобів (артриту), найчастіше уражаються великі суглоби, наприклад колінний;

проблеми з концентрацією уваги, відомі як "мозковий туман", що є формою енцефалопатії чи пошкодження мозку;

ушкодження нервів по всьому тілу, включаючи шкіру, м'язи та органи.

Лікар може поставити діагноз, ґрунтуючись на типовому висипі – мігруючій еритемі – і на тому факті, що людина проживає в ендемічному районі та останнім часом був контакт із кліщами. У такому разі лікування можна буде розпочати, не чекаючи результатів аналізу крові, оскільки серологічні тести на ранніх стадіях інфекції можуть бути нечутливими.

Лікування бореліозу або хвороби Лайма

Важливо розпочати лікування якнайшвидше, тому що від цього залежить його успішність. Лікар може призначити антибіотики, зазвичай це доксициклін або амоксицилін. Нагадуємо, що приймати антибіотики потрібно повним курсом, який призначив лікар навіть після того, як ви відчуєте себе краще. Вибір антибіотика залежить від стадії захворювання, віку пацієнта та наявності супутніх станів.

Якщо хвороба Лайма розвинулася далі першої стадії або вплинула на серцево-судинну або центральну нервову систему, то може бути призначено лікування антибіотиками внутрішньовенно. Потім лікування буде продовжено за допомогою антибіотиків у таблетках. Весь курс лікування зазвичай займає від 14 до 28 днів.