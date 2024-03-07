Спалах лихоманки папуг у Європі

Більшість випадків були пов'язані з контактуванням людей із домашніми та дикими птахами. В Австрії, яка зазвичай фіксує два випадки цього захворювання щороку, повідомила про 14 випадків у 2023 році та ще 4 цього року. Всі вони не були пов'язані, і хворі не повідомили про поїздки за кордон.

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Зазвичай у Данії щороку реєструють від 15 до 30 випадків хвороби, переважно серед власників домашніх птахів або серед орнітологів-аматорів. Станом на 27 лютого, тут було підтверджено 23 випадки, але працівники охорони здоров'я підозрюють, що реальна кількість хворих набагато вища.

У Німеччині у 2023 році було 14 підтверджених випадків "лихоманки папуг", а вже цього року зареєстровано ще п'ять. Майже всі пацієнти страждали від пневмонії.

У Швеції також спостерігають зростання кількості випадків "лихоманки папуг" з 2017 року. У жовтні та грудні минулого року було зареєстровано 26 випадків, а у 2024 році – 13 випадків.

У Нідерландах також відбулося збільшення кількості пацієнтів, які заразились пситакозом. З кінця грудня до кінця лютого захворіла 21 людина, що становить вдвічі більше, ніж за аналогічний період у попередні роки.

Що відомо про лихоманку папуг

Лихоманка папуг – це рідкісна інфекція, спричинена Chlamydia psittaci, специфічним типом бактерій. Як випливає з назви, хвороба передається від птахів. Однак папуги не єдині можливі винуватці. Інші дикі та домашні птахи також можуть бути переносниками інфекції та передати її людям.

Лихоманку папуг можна зустріти будь-де, де є птахи. Але частіше хвороба зустрічається в тропічних умовах. Ви можете підхопити лихоманку папуги, торкаючись інфікованого птаха або вдихаючи дрібні частинки його випорожнень.

Заразитися від інфікованої людини теж можливо, але дуже рідко. Це може статися, коли ви вдихаєте дрібні краплі, які розбризкуються в повітря під час кашлю хворої людини.

Симптоми лихоманки папуг

У людей це захворювання зазвичай нагадує грип або пневмонію. Симптоми зазвичай з’являються приблизно через 10 днів після зараження, але для їх появи може знадобитися від 4 до 19 днів.

Лихоманка папуг має багато симптомів, які схожі на грип, зокрема:

лихоманка і озноб;

нудота і блювота;

болі в м'язах і суглобах;

діарея;

слабкість;

втома;

кашель (зазвичай сухий).

Інші можливі симптоми, які можуть не виглядати як грип: біль у грудях, задишка та чутливість до світла.

Лікування лихоманки папуг

Лихоманку папуг лікують антибіотиками. Тетрациклін і доксициклін є двома антибіотиками, ефективними проти цього захворювання. Однак ваш лікар іноді може вирішити лікувати вас іншими типами або класами антибіотиків. Після постановки діагнозу лікування антибіотиками зазвичай триває протягом 10 – 14 днів.

Більшість людей, яких лікують від лихоманки папуг, повністю одужують. Однак одужання може бути повільним у літніх, малих дітей або людей, які мають інші проблеми зі здоров’ям. Проте лихоманка папуг рідко призводить до смерті людей, які отримали належне лікування.