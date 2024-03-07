Вспышка лихорадки попугаев в Европе

Большинство случаев были связаны с контактированием людей с домашними и дикими птицами. В Австрии, которая обычно фиксирует два случая этого заболевания ежегодно, сообщила о 14 случаях в 2023 году и еще 4 в этом году. Все они не были связаны, и больные не сообщили о поездках за границу.

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Обычно в Дании ежегодно регистрируют от 15 до 30 случаев болезни, преимущественно среди владельцев домашних птиц или среди орнитологов-любителей. По состоянию на 27 февраля, здесь было подтверждено 23 случая, но работники здравоохранения подозревают, что реальное количество больных гораздо выше.

В Германии в 2023 году было 14 подтвержденных случаев "лихорадки попугаев", а уже в этом году зарегистрировано еще пять. Почти все пациенты страдали от пневмонии.

В Швеции также наблюдают рост количества случаев "лихорадки попугаев" с 2017 года. В октябре и декабре прошлого года было зарегистрировано 26 случаев, а в 2024 году – 13 случаев.

В Нидерландах также произошло увеличение количества пациентов, которые заразились пситакозом. С конца декабря до конца февраля заболел 21 человек, что составляет вдвое больше, чем за аналогичный период в предыдущие годы.

Что известно о лихорадке попугаев

Лихорадка попугаев – это редкая инфекция, вызванная Chlamydia psittaci, специфическим типом бактерий. Как следует из названия, болезнь передается от птиц. Однако попугаи не единственные возможные виновники. Другие дикие и домашние птицы также могут быть переносчиками инфекции и передать ее людям.

Лихорадку попугаев можно встретить везде, где есть птицы. Но чаще болезнь встречается в тропических условиях. Вы можете подхватить лихорадку попугая, касаясь инфицированной птицы или вдыхая мелкие частицы ее испражнений.

Заразиться от инфицированного человека тоже возможно, но очень редко. Это может произойти, когда вы вдыхаете мелкие капли, которые разбрызгиваются в воздух во время кашля больного человека.

Симптомы лихорадки попугаев

У людей это заболевание обычно напоминает грипп или пневмонию. Симптомы обычно появляются примерно через 10 дней после заражения, но для их появления может потребоваться от 4 до 19 дней.

Лихорадка попугаев имеет много симптомов, которые похожи на грипп, в частности:

лихорадка и озноб;

тошнота и рвота;

боли в мышцах и суставах;

диарея;

слабость;

усталость;

кашель (обычно сухой).

Другие возможные симптомы, которые могут не выглядеть как грипп: боль в груди, одышка и чувствительность к свету.

Лечение лихорадки попугаев

Лихорадку попугаев лечат антибиотиками. Тетрациклин и доксициклин являются двумя антибиотиками, эффективными против этого заболевания. Однако ваш врач иногда может решить лечить вас другими типами или классами антибиотиков. После постановки диагноза лечение антибиотиками обычно длится в течение 10 – 14 дней.

Большинство людей, которых лечат от лихорадки попугаев, полностью выздоравливают. Однако выздоровление может быть медленным у пожилых, малых детей или людей, которые имеют другие проблемы со здоровьем. Однако лихорадка попугаев редко приводит к смерти людей, которые получили надлежащее лечение.