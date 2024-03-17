Пик активности клещей приходится на весенние и летние месяцы, хотя в некоторых местах клещи могут быть активными круглый год. Леса, травянистые поляны, кустарники – места высокого риска укусов клещей.

Также на тему Лихорадка попугаев: что известно о болезни, которая унесла жизни 5 человек в Европе

Симптомы боррелиоза или болезни Лайма

Боррелиоз может проходить различные стадии развития, которые часто пересекаются, вызывая симптомы, и поражать кожу, суставы, сердечно-сосудистую и нервную системы. Стадии боррелиоза включают:

Раннюю локализованную стадию – от первой до четвертой недели. Раннюю диссеминированную стадию – от первого до четвертого месяца. Позднюю длительную или диссеминированную стадию, также известную как просто поздняя болезнь Лайма, – после четырех месяцев, вплоть до нескольких лет.

Ранние признаки заражения боррелиозом или болезнью Лайма

На ранней стадии характерным признаком будет мигрирующая эритема – красное пятно или кольцо на коже, которое со временем увеличивается в размере. Эритема начинается с маленького красного пятна в месте укуса клеща и расширяется, оставляя центр более светлым.

Она может выглядеть как круглая или овальная пятнистая область, напоминающая цель. В диаметре пятно может быть от нескольких сантиметров до десятков сантиметров. Мигрирующая эритема обычно не вызывает боли или зуда. Она проявляется у 75% пациентов.

Также могут возникать следующие симптомы:

высокая температура;

озноб;

головная боль;

боль в мышцах и суставах;

усталость;

увеличение лимфатических узлов.

Ранняя диссеминированная стадия

От одного до четырех месяцев после укуса инфекция проникает глубже и может вызывать такие симптомы, как:

распространение сыпи другие части тела;

паралич лицевых мышц;

блокада сердца или прерывание работы электрической системы сердца;

участки онемения или аномальные ощущения (нейропатия);

ощущение скованности и болезненность в шее;

боль, онемение или слабость в руках, или ногах;

воспаление в тканях глаза или век.

Поздняя стадия заболевания

Поздняя стадия начинается через несколько месяцев – лет, если не заниматься лечением. Ее проявления могут включать:

периодические эпизоды воспаления суставов (артрита), чаще всего поражаются крупные суставы, например коленный;

проблемы с концентрацией внимания, известные как "мозговой туман", что является формой энцефалопатии или повреждения мозга;

повреждения нервов по всему телу, включая кожу, мышцы и органы.

Врач может поставить диагноз, основываясь на типичной сыпи – мигрирующей эритеме – и на том факте, что человек проживает в эндемическом районе и в последнее время был контакт с клещами. В таком случае лечение можно будет начать, не дожидаясь результатов анализа крови, поскольку серологические тесты на ранних стадиях инфекции могут быть нечувствительными.

Лечение боррелиоза или болезни Лайма

Важно начать лечение как можно быстрее, потому что от этого зависит его успешность. Врач может назначить антибиотики, обычно это доксициклин или амоксициллин. Напоминаем, что принимать антибиотики нужно полным курсом, который назначил врач даже после того, как вы почувствуете себя лучше. Выбор антибиотика зависит от стадии заболевания, возраста пациента и наличия сопутствующих состояний.

Если болезнь Лайма развилась дальше первой стадии или повлияла на сердечно-сосудистую или центральную нервную систему, то может быть назначено лечение антибиотиками внутривенно. Затем лечение будет продолжено с помощью антибиотиков в таблетках. Весь курс лечения обычно занимает от 14 до 28 дней.