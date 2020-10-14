Держпідприємство "Медичні закупівлі України" уклало угоду на закупівлю першої партії апаратів штучної вентиляції легень. Кошти на закупівлю апаратів взяли з Фонду з боротьби з COVID-19. Однак їм вдалося на цьому зекономити 8 мільйонів гривень.

Спершу на 100 апаратів у МОЗ закладали 50 мільйонів гривень. Проте наразі інформація про оплату на сайті публічних фінансів відсутня. Про це йдеться у розслідування журналістів Bihus.Info.

Що було раніше Із коронавірусного фонду нарешті закуплять ШВЛ

Сам договір є на сайті публічних закупівель. У документах мовиться про шведські апарати штучного дихання. Їх використовують як в Україні, так і в країнах ЄС.

За умовами контракту, перші 100 ШВЛ готові поставити протягом 60 днів після оплати. Замовлення отримала київська компанія "Медхолдинг".

Що відомо про попередні спроби закупити ШВЛ

Перша спроба закупити партію у 50 апаратів ШВЛ не дала результату. У "Медзакупівлях України" пояснили, що обладнання не відповідало вимогам торгів. Також були питання до самих постачальників, зокрема до "Медхолдингу". Після другої спроби торгів на тендер подалися фактично ті самі учасники. Тоді ДП повторно провело додаткові перемовини. Вони особисто їздили дивитися на обладнання, яке "Медхолдинг" поставив у лікарню.

Довідка. У травні за гроші з Фонду боротьби з COVID-19 Кабмін погодив закупівлю 200 апаратів ШВЛ. На це виділили 100 мільйонів гривень.

Ще 2,4 мільярда виділили на закупівлю масок, рукавичок, костюмів і окулярів. Головний розпорядних цих коштів - МОЗ. Але за 4 місяці, станом на 29 вересня більшість товарів необхідних для захисту медиків з переліку так і не закуплена.

Як повідомляють журналісти Bihus.Info ціни в них були завищені фактично на кожен товар із переліку.