Госпредприятие "Медицинские закупки Украины" заключило соглашение на закупку первой партии аппаратов искусственной вентиляции легких. Средства на закупку аппаратов взяли из Фонда по борьбе с COVID-19. Однако им удалось на этом сэкономить 8 миллионов гривен.

Сначала на 100 аппаратов в Минздрав закладывали 50 миллионов гривен. Однако пока информация об оплате на сайте публичных финансов отсутствует. Об этом говорится в расследовании журналистов Bihus.Info.

Что было раньше Из коронавирусного фонда наконец закупят ИВЛ

Сам договор есть на сайте публичных закупок. В документах говорится о шведских аппаратах искусственного дыхания. Их используют как в Украине, так и в странах ЕС.

По условиям контракта, первые 100 ИВЛ готовы поставить в течение 60 дней после оплаты. Заказ получила киевская компания "Медхолдинг".

Что известно о предыдущих попытках закупить ИВЛ

Первая попытка закупить партию у 50 аппаратов ИВЛ не дала результата. В "Медзакупках Украины" пояснили, что оборудование не соответствовало требованиям торгов. Также были вопросы к самим поставщикам, в частности к "Медхолдингу". После второй попытки торгов на тендер подались фактически те же участники. Тогда ГП повторно провело дополнительные переговоры. Они лично ездили смотреть на оборудование, которое "Медхолдинг" поставил в больницу.

Справка. В мае за деньги из Фонда борьбы с COVID-19 Кабмин согласовал закупку 200 аппаратов ИВЛ. На это выделили 100 миллионов гривен.

Еще 2,4 миллиарда выделили на закупку масок, перчаток, костюмов и очков. Главный распорядитель этих средств – МОЗ. Но за 4 месяца, по состоянию на 29 сентября большинство товаров необходимых для защиты медиков из перечня так и не закуплено.

Как сообщают журналисты Bihus.Info цены в них были завышены фактически на каждый товар из перечня.