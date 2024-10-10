Бісфеноли широко використовуються у виробництві різноманітних пластикових виробів, таких як контейнери для їжі, консервні банки, пляшки для води, дитячі пляшечки та стоматологічні герметики, пише Environmental Health.

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Парабени додаються як консерванти в напої та харчі, а триклокарбан входить до складу косметики, як доглядової, так і декоративної. Це означає, що люди постійно піддаються впливу цих хімічних речовин, які, на щастя, містяться в безпечних дозах. Однак деякі з цих фенолів можуть бути небезпечними для серця

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Нове дослідження впливу хімічних речовин

Для вивчення потенційної шкоди, яку феноли можуть завдавати здоров'ю, дослідники проаналізували дані 10 тисяч учасників програми медичного моніторингу за період з 1990 по 2008 рік. Ці люди проживали поблизу колишнього заводу з обробки урану Міністерства енергетики США у Фернальді. Учасників попросили здати зразки сечі та пройти електрокардіограму (ЕКГ) серця.

Це перше дослідження, яке розглядає вплив фенолів на електричну активність серця у людей,

– зазначив доктор Хонг-Шен Ван, провідний автор дослідження.

Феноли порушують роботу серця

Результати показали, що підвищений вплив деяких фенолів з навколишнього середовища пов'язаний зі змінами в електричній активності серця. Зокрема, вчені виявили, що BPA, BPF і BPA+F затримують передачу електричних сигналів від передсердь до шлуночків, особливо у жінок з високим індексом маси тіла.

Водночас підвищена дія триклокарбану може призводити до подовження QT-інтервалу у чоловіків, що означає, що серцю потрібно більше часу для перезаряджання, що може спричинити порушення ритму серця.

Серце працює завдяки електричній активності, тому будь-які зміни в його електричних властивостях можуть мати негативні наслідки та потенційно викликати аритмію,

– підкреслили автори дослідження.

Дослідники також стурбовані тим, що додаткові зміни в активності серця можуть погіршити наявні захворювання серця або аритмії у людини. Вони ставлять перед собою завдання вивчення нових хімічних речовин в навколишньому середовищі та їхнього впливу на здоров'я людей, особливо тих, хто перебуває в групі ризику.