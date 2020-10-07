На Україну чекає досить серйозне зростання захворюваності на коронавірус. Епідеміолог попередив, що країну, ймовірно, не омине повторний жорсткий карантин.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін заявив, що в листопаді в Україні можуть реєструвати до 12 тисяч випадків зараження за добу пише НВ.

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ВООЗ прогнозує, що очікується виявлення COVID-19 на рівні 9 тисяч щодня. Але я думаю, це не межа. Якщо у нас будуть дозволяти можливості лабораторної діагностики, то думаю, що у нас буде більше інфікованих,

— зазначив лікар.

Та додав, що в листопаді захворюваність буде не менше 10−12 тисяч щодня.

А через те, що вже почався сезон гострих респіраторних захворювань і нині висока ймовірність заразитися не тільки COVID-19, це створює додаткове навантаження на медичну систему.

Тож, щоб мінімізувати ризики, слід дотримуватися основних рекомендацій:

дотримуватись фізичної дистанції 2 метри,

часто провітрювати приміщення

слідкувати за гігієною рук

менше перебувати в приміщеннях з великим скупченням людей

Також епідеміолог не виключив повернення жорсткого карантину в Україні.



Ризик зараження коронавірусом / Інфографіка 24 каналу

До слова, сьогодні в Україні виявили 4753 хворих на коронавірус – це найбільший добовий приріст від початку епідемії.

Загалом SARS-CoV-2 вже інфікувалися 239 тисяч українців, з них 105 тисяч вже одужали, натомість 4 597 – померли через ускладнення.